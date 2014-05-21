گسترش مناسبات راه توسعه اقتصادی است/ افتتاحیه نمایشگاه مازندران در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی نمايشگاه تخصصي جمهوري اسلامي ايران با محوريت مازندران در سليمانيه عراق گفت: باید از فرصت ارزشمند موجود برای معرفی استعدادهای تجاری و اقتصادی بهره گیریم و در این راستا ایران، همواره نگاه ویزه ای به کشورها داشته است.

وی با اشاره به جاذبه های و شرایط ویژه اقلیمی و جغرافیایی استان تصریح کرد: این استان نیازمند حضور پررنگ و اثرگذار در بازارهای کشورهای همسایه و معرفی توانمندیها به سرمایه گذاران خارجی است.

فلاح جلودار با بیان اینکه نمایشگاه اختصاصی ایران با محوریت مازندران در سلیمانیه عراق فرصت طلایی برای حضور در بازارهای هدف منطقه است، گفت: باید پتانسیل بالای کشاورزی، دامپروری، اقتصادی، صنعتی استان به سرمایه گذاران معرفی شود.



استاندار مازندران با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه و فعالان اقتصادی حاضر در نمایشگاه تصریح کرد: امیدواریم در سال اقتصاد و فرهنگ شاهد رشد و بالندگی کشور و استان باشیم.



نخستين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران با محوريت مازندران در سليمانيه عراق و معرفي توانمندي جمهوري اسلامي ايران به ويژه استان مازندران در حوزه هاي مختلف صنايع غذايي، شيلات، محصولات کشاورزي، گل و گياه، فولاد، خدمات فني و مهندسي، فرآورده هاي لبني، دام و طيور، صنايع فلزي، مواد پروتئيني، علم و فناوري، صنايع الکترونيکي و روشنايي، محصولات سلولزي، ماشين آلات صنعتي، عمراني و راهسازي و صنايع دستي برپا شده است.