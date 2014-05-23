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۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

آغاز پیش‌تولید «تصویرم در آینه نیست» از هفته آینده

آغاز پیش‌تولید «تصویرم در آینه نیست» از هفته آینده

پیش تولید فیلم سینمایی «تصویرم در آینه نیست» به کارگردانی محمدرضا خاکی از هفته آینده آغاز می شود.

داریوش بابائیان تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که پیش‌تولید فیلم سینمایی «تصویرم در آیینه نیست» از هفته آینده آغاز می شود، گفت: در حال ایجاد تغییرات کوچکی در فیلمنامه هستیم که به زودی به پایان می رسد. فکر می کنم تا چند روز آینده کار روی فیلمنامه به پایان برسد و پیش‌تولید فیلم را از هفته آینده آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیش از این بازی حمید گودرزی در این فیلم قطعی شده بود، ادامه داد: به غیر از این بازیگر، حضور هیچ کدام از عوامل این فیلم سینمایی قطعی نشده است. این فیلم سینمایی 7 شخصیت اصلی دارد که شامل 4 مرد و 3 زن است. امیدوارم بتوانیم با توجه به بودجه ای که در دست داریم از بازیگران سرشناس برای این پروژه استفاده کنیم.

باباییان گفت: «تصویرم در آینه نیست» درباره مشکلات یک خانواده است که درگیری درونی، آنها را به شک می اندازد.

دارویش بابائیان پیش از این تهیه کنندگی فیلم سینمایی «به خاطر پونه» را برعهده داشته است.

کد مطلب 2295894

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