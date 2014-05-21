به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از معماری ایرانی اسلامی می تواند سبب تعمیق ارتباط میان ملت ها شود.

عبدالرضا عزیزی اظهار کرد: گردشگری پایدار همواره یکی از راههای کسب درآمد و اثرگذاری فرهنگی در کشورهای مختلف به شمار می رود که معماری هم یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن است.

وی افزود: معماری سنتی و وجود آثار باستانی به جا مانده از پیشینیان بسیار مورد استقبال گردشگران از اقصی نقاط جهان قرار می گیرد و این نشان می دهد که معماری در به وجود آمدن و تثبیت گردشگری پایدار بسیار موثر است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حمایت از معماری ایرانی - اسلامی را بر رونق صنعت گردشگری موثر دانست و گفت: اگر دولت و بخش خصوصی از گسترش معماری ایرانی - اسلامی حمایت کنند، می توانیم انتظار داشته باشیم صنعت گردشگری رشد قابل توجهی داشته باشد زیرا سفر بسیاری از گردشگران به کشور ما برای بازدید از این آثار است.

استفاده از معماری ایرانی - اسلامی بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم اثرگذار است

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن گفت: معماری ایرانی - اسلامی از جنبه های مختلف می تواند در شهرسازی جدید تاثیرگذارباشد که در کنار تاثیرگذاری فرهنگی بر سبک زندگی مردم در حوزه گردشگری هم می تواند تاثیرات خوبی به جا بگذارد.

علیرضا قهاری در خصوص تاثیر برگزاری همایش معماری و توریسم در گسترش این صنعت اظهار کرد: صنعت معماری و توریسم و تاثیرات این دو بر یکدیگر همواره مورد غفلت واقع شده است که باید به آن پرداخته شود و این همایش فرصت خوبی را برای این مسئله به وجود آورد است.

وی با تاکید لزوم معرفی فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه به دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی فرصت های سرمایه گذاری فراوانی را در این حوزه می توانند ببینند که بر رونق اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وضعیت صنعت گردشگری در کشور مطلوب نیست

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت صنعت گردشگری در کشور مطلوب نیست و متاسفانه این ظرفیت عظیم مورد غفلت واقع شده است.

محمدرضا رضایی کوچی در زمینه تاثیر برگزاری چنین همایش هایی در ارتقای وضعیت معماری و توریسم اظهار کرد: این همایش در هر دو بعد معماری و توریسم می تواند تاثیرگذار باشد زیرا هر دو عرصه نیاز به کار فرهنگی و رسانه ای برای افزایش سطح آگاهی عمومی دارد.

وی افزود: معماری کشور ما از دیرباز در جایگاه ممتازی قرار داشته که در سال های اخیر با معماری مدرن ادغام شده است و نسل های آینده کمتر از تاثیرات معماری کشورمان و زیبایی آن با خبر هستند بنابراین برگزاری چنین همایش هایی می تواند برای نسل جوان بسیار مفید باشد.