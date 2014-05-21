استفاده صنایع شیلاتی از تسهیلات بخش کشاورزی/صنایع شیلاتی مورد حمایت جدی تر دولت قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی گلشاهی با اشاره به مزایای تشکیل شورای صنایع شیلاتی استان هرمزگان گفت: بی شک مشارکت صاحبان صنایع ، بخش خصوصی و همچنین دولت به صورت متحد راه حلی مناسب برای برون رفت صنایع شیلاتی از مشکلات است.

وی تقویت و توانمند سازی شورای صنایع استان را لازمه بقا و موثر بودن این شورا خواند و افزود: این شورا باید به گونه ای باشد که پیگیر مشکلات صنایع باشد و از بخش های دیگر و به ویژه بخش دولتی مطالبه گر پاسخ مناسب برای حل مشکلات صنایع باشد.

گلشاهی در ادامه با بیان اینکه تمامی صنایع شیلات از سال 93 زیر بخش کشاوری قرار می گیرند و می توانند از تسهیلات بخش کشاورزی و سوبسیت های این بخش استفاده کنند، تصریح کرد: کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی به صنایع شیلاتی با نرخ سود 15 درصد محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران همچنین از حمایت جدی تر دولت از صنایع شیلاتی خبر داد و گفت: صنایع شیلاتی می توانند برای تامین کالا ها وتجهیزات مورد نیاز خود از ارز مرجع بهره مند شوند.

وی یکی از نتایج تشکیل شورای صنایع را افزایش دقت در نظارت بخش دولتی و همچنین حل مشکلات صنایع با سرعت بیشتر و مطلوب تر خواند.

در ادامه این نشست مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به وجود 108 صنعت شیلاتی در استان هرمزگان گفت: بهره‌مندی از مزایای مشورت، هم‌اندیشی، بیان و مرتفع ساختن مشکلات صنایع شیلاتی استان از اهداف تشکیل شورا ی صنایع است.

سید پرویز محبی اظهار داشت: در این شورا با توجه به نیاز احساس شده از هر صنعت شیلاتی یک یا چند نماینده حضور خواهند داشت.

وی افزایش و موثر ساختن ارتباط صنایع شیلاتی با شیلات، کاهش فاصله بین صنایع شیلاتی و آشنایی و متحد ساختن صاحبان صنایع شیلات با یکدیگر را از دیگر مزایای این طرح خواند.

حذف واسطه‌گران از چرخه فروش محصولات و فرآورده های شیلاتی و همچنین مواد اولیه صنایع، حل معضل قاچاق سوخت، کاهش سود وام‌های بانکی صنایع و به روز رسانی ماشین‌آلات و فناوری صنایع از جمله مشکلات بیان شده توسط صاحبان و نمایندگان صنایع شیلاتی استان هرمزگان در این جلسه بود.