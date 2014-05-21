هیچ ایستگاه مترویی تا پایان شهریور بدون پله برقی نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن سرخو با اشاره به اینکه ما باید برای شهروندانی که از سرویس حمل و نقل عمومی و به ویژه افرادی که از مترو استفاده می کننداحترام و ارزش قائل شویم، گفت: پاکترین وسیله حمل و نقل عمومی مترو است که بیشترین خدمات به افراد مترو سوار و خدمات معمولی به افراد اتوبوس سوار و تاکسی سوار تعلق می گیرد.

در ادامه سرخو در مورد بررسی ایمن سازی قطارها و ایستگاه های مترو افزود: حوادث اخیربوجود آمده در شرکت اتوبوسرانی ما را متوجه اشکالات ایمنی در سیستم حمل ونقل می کند، بنا بر این باید تلاش کنیم تا با نزدیک شدن به استانداردهای جهانی وسایل حمل ونقل ایمن در اختیار مردم قرار دهیم .

وی همچنین در باره جنس و نوع صندلی های مترو اظهار داشت: صندلی های قطارهای مترو اگر دارای پوشش فوم و پارچه باشد از حالت ناایمن خارج می شود و آسایش بیشتری برای مردم فراهم می شود.

سرخو همچنین در رابطه با پله برقی های ایستگاه های مترو گفت: پله برقی مشکلاتی را برای شهروندان به وجود می آورد به عنوان مثال پله هایی که رو به پایین می رود قطع نمی شود ولی پله هایی که رو به بالا می رود و برای شهروندان تردد در آنها مشکل تر است قطع می شود. ما در کشورمان جانباز، معلول و کهنسالی که نمی توانند از پله برقی استفاده کنند داریم که حتما آسانسور نیاز دارند بنا براین تعبیه آسانسور با ظرفیت بالا در ایستگاه های مترو الزامی است.