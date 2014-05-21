گنگره بزرگداشت سردار شهید درویشعلی شکارچی در پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه پلدختر صبح چهارشنبه در این گنگره گفت: شهید شکارچی اسوه غیرت، شجاعت، ایثار و برگواری و عزت، افتخار و آزادی است.

حجت الاسلام علی محمد لروند افزود: شهرستان پلدختر با تقدیم 312 شهید به انقلاب اسلامی به هویزه ثانی لقب گرفت که این شهدای والامقام چهره این شهرستان را به کشور به گونه دیگری معرفی کردند.

وی با بیان این که شرکت در مجالس بزرگداشت شهدا زدودن زنگار از دل است گفت: نام شهید شکارچی و دیگر سرداران شهید در عملیات های مختلف جنگی از جمله مرصاد، ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، والفجر و غیره مانند ستارگان می درخشد.

حجت الاسلام لروند افزود: امروز وظیفه همگان این است که پا بر روی خون شهیدان نگذاریم. امروز شهدا به ولایتمداری اهل عمل نیاز دارند چرا که ولایتمداری اهل شعار فراوان است. ما باید به وصیت نامه شهدا عمل کنیم و ولایتمداری باشیم که شهدا از عمل ما خوشحال شوند.

امام جمعه پلدختر گفت: امروز شهدا می گویند ما به وظیفه خود عمل کردیم شما در قبال ما چکار کرده اید.

وی با بیان این که شهید شکارچی در دوران نوجوانی در امر کشاورزی به پدر و خانواده اش کمک می کرد افزود: این شهید والامقام دارای روحیه انقلابی، غیرت و مردانگی بود و مدیریت جهادی و بصیرت ولایی داشت و همچنین عاشق شهادت بود.

فرماندار پلدختر نیز در این کنگره گفت: برگزاری این گونه مراسم ها کمک می کند که نسل جدید متوجه شوند که تلاش و کوشش شهدا باعث تداوم نظام و انقلاب شده است.

قدرت الله ترابی نژاد افزود: استقلال کشور مرهون ایثارگری و جانفشانی و از خود گذشتگی کسانی است که عاشقانه از جان خود گذشتند و باعث شدند که کشور ما به دست بیگانگان نیفتد.

ترابی نزاد تصریح کرد: در دنیایی زندگی می کنیم که استکبار جهانی به دنبال تضعیف، وابستگی کشورمان و گرفتن عزت و اقتدار ماست که ما برای حفظ این عزت باید راه شهدا را ادامه دهیم و پشت سر مقام معظم رهبری باشیم.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان لرستان نیز گفت: لرستان در عملیات بیت المقدس 163 شهید و در عملیات حاج عمران 305 شهید تقدیم انقلاب کرده است.

سرهنگ ناصر فرید افزود: شهید شکارچی نمادی از شهدای لرستان است که در عملیاتهای مختلف حضور داشت و نام لرستان را جاودانه کرد.

وی با بیان اینکه کتاب تدوین شده در رابطه با شهید شکارچی در حد و اندازه این شهید والامقام نیست، از علاقه مندان به شهدا خواست این کتاب را با جمع آوری حماسه های این شهید والامقام تکمیل کنند.

بنابر این گزارش در پایان این کنگره از کتاب شهید شکارچی که توسط محمد حسن شفیعی گردآوری شده رونمایی و از خانواده شهید درویشعلی شکارچی تجلیل به عمل آمد.