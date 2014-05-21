تخصيص 628 ميليارد ريال اعتبار جهت توسعه شهرستان مرزي ماكو

به گزارش خبرنگار مهر،‌ شاهين عليزاده صبح چهارشنبه در جلسه كميته برنامه ريزي ماكو با بيان اينكه 628 ميليارد و 200 ميليون ريال سهم شهرستان ماکو از محل تملک دارائي هاي سرمايه اي آذربايجان غربي تعيين شده است،‌ اظهار داشت: با توجه به كاهش ميزان بودجه تعيين شده اميدواريم حداكثر اعتبار تخصيص يابد.

وي با اشاره به کاهش قابل توجه اعتبارات بخش عمرانی، افزود: امسال پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد برخوردار باشند موفق به دريافت اعتبار شده كه به دلیل کمبود منابع، اولويت تامین اعتبار براي اتمام طرح هاي نيمه تمامی خواهد بود كه سال خاتمه آنها امسال باشد.

فرماندار ماكو رشد اقتصادي، كنترل تورم ، مشاركت بخش خصوصي، بودجه اثر بخش و امكان نظارت و كنترل از طريق بودجه ريزي عملياتي، استمرار هدفمندي يارانه ها، آسيب شناسي روش فعلي توزيع يارانه ها و توجه به روشهاي جديد اصلاح حاملهاي انرژي را از جمله اهداف بودجه 93 دانست.

عليزاده بازنگري در رويه هاي توزيع يارانه ها به نفع دهك هاي پايين و بخش توليد را از ديگر اهدافي دانست كه بودجه امسال پيگيري مي كند و ادامه داد: دستگاهها باید با برنامه ریزی اعتبارات را در فصلهای مرتبط هزینه كنند و مدیران دستگاههای اجرایی باید بر نحوه هزینه کرد آنها نظارت جدی داشته باشند.

وي در مورد اعتبارات توزیع نشده نیز گفت: ماده 180، ماده 12 قانون برنامه بودجه، تکمیل حوزه های علمیه، مدیریت بحران، کمک های فنی و اعتباری از جمله اعتبارات توزیع نشده در بین شهرستانها بوده كه اميدواريم با تسريع در تخصيص اين اعتبارات گوشه ای از مشکلات موجود حل شود.

معاون برنامه ریزی دفتر برنامه و بودجه استانداری آذربايجان غربي نیز در این جلسه ضمن بیان سياستها و ملاكهاي انتخاب و تعيين پروژه هاي عمراني گفت: در توزیع اعتبارات ، اتمام طرحها و پروژه های نیمه تمامی که در سال جاری به بهره برداری می رسند و پرداخت مطالبات پروژه های خاتمه یافته در اولویت قرار گرفته است.

آقايي زاده در مورد پیش بینی اعتبار برای طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد، اظهار داشت: پیش بینی برای چنین پروژه هایی ممنوع بوده و اینکار صرفا از طریق مکانیسم بند 15 که استفاده از مکانیسم مشارکتهای عمومی و خصوصی با هدف واگذاری پروژه، امکان پذیر خواهد بود.

وي در ادامه به تبیین چگونگی توزیع اعتبارات از محل تملک دارائي هاي سرمايه اي استان پرداختو با اشاره به اينكه كميته برنامه ريزي شهرستان می تواند با رعایت سقف فصول نسبت به جابجایی اعتبار پروژه ها اقدام کند، هشدار داد: از كاهش اعتبار پروژه هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكی خودداري شود بطوريكه كاهش اعتبارات پروژه های مربوط با الزامات قانون بودجه امکان پذیر نخواهد بود.