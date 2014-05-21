به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که یک پای فینال نخستین دوره رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور مشخص شده است، دیگر تیم فینالیست نیز در پایان جدال حساس تیم های ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در اولین روز خرداد ماه مشخص می شود.

دیدار ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز در اوج حساسیت عصر اولین روز خرداد ماه در قم برگزار می شود و با توجه به نتیجه ای که در بازی رفت آنها در تبریز رقم خورده بازی برگشت حتی ممکن است به وقت های اضافی نیز کشیده شود.

باشگاه ماهان تندیس قم نیز با آگاهی کامل از حساسیت های این دیدار رسما اعلام کرده است که برای این بازی بلیط فروشی انجام نمی شود و تمامی علاقمندان به فوتسال می توانند با حضور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم از نزدیک این بازی را تماشا و تیم ماهان تندیس قم را حمایت کنند.

این بازی نیز به سبب اینکه هر 2 تیم از تیم های مدعی قهرمانی هستند و با توجه به برخورداری از بازیکنان ملی پوش شانس تقریبا مساوی برای رسیدن به فینال جام حذفی دارند، از حساسیت‌های بسیار بالایی برخوردار خواهد بود و حتما بهترین داوران فوتسال کشور قضاوت آن را انجام می دهند.

تیم فوتسال ماهان تندیس قم در تلاش برای راهیابی به دیدار نهایی بازی های نخستین دوره جام حذفی فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 18 عصر پنجشنبه اول خردادماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم با تیم شهرداری تبریز دیدار خواهد کرد.

گفتنی است: در این مرحله از رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور چهار تیم شهرداری تبریز، ماهان تندیس قم، میثاق تهران و تاسیسات دریایی تهران حضور دارند و دیگر بازی این مرحله قرار بود بین دو تیم تهرانی برگزار شود اما تیم تاسیسات دریایی تهران از این بازی ها انصراف داده و تیم فوتسال میثاق تهران به صورت خودکار به دیدار نهایی راه یافته است.

بدین ترتیب تیمی که بتواند در مجموع دیدارهای رفت و برگشت از بازی ماهان تندیس قم و شهرداری تبریز با پیروزی خارج شود روز ششم خردادماه در سالن فدراسیون هندبال به میزبانی تهران در فینال جام حذفی فوتسال به مصاف تیم میثاق تهران خواهد رفت تا قهرمان این جام مشخص شود.

