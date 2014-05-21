کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل برون شهری فاقد کارت سلامت غیر فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال فتوره چی ظهر چهارشنبه طی نشست با کمیته کارگروه حمل ونقل کالای این اداره کل افزود: رانندگان حمل و نقل کالا و مسافر برون شهری که اعتبار کارت سلامت آنان پایان یافته در اسرع وقت باید نسبت به تمدید اقدام کنند در غیر اینصورت به صورت خودکار کارت هوشمند آنها غیر فعال می شود.

وی اظهارداشت: داشتن کارت سلامت معتبر یکی از شرایط لازم برای صدور، تمدید و تعویض کارت هوشمند رانندگان است.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط سیستمی میان کارت سلامت و کارت هوشمند گفت: از این پس کنترل سیستمی اعتبار کارت سلامت پیش شرط اعتبار کارت هوشمند است.

وی افزود: کارت هوشمند آن دسته از رانندگانی که اعتبار کارت سلامت آنها به پایان رسیده است به صورت خودکار غیرفعال می‌ شود.

فتوره چی در ادامه از رانندگان خواست حداقل 72 ساعت قبل از پایان اعتبار کارت سلامت با مراجعه به مراکز طب کار نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

وی كارت هوشمند را به عنوان بر گ فعاليت الكترونيكي رانندگان دانست و اظهارداشت: رانندگان بايد براي فعاليت در امر حمل و نقل برون شهري كارت هوشمند داشته و شركت ها و موسسه های حمل و نقل نيز بايستي از صدور بارنامه و صورت وضعيت مسافري براي رانند گان فاقد كارت هوشمند خودداري کنند.

به گزارش مهر، از آغاز اجراي طرح صدور كارت هوشمند (سال 84)، تا كنون بیش از 60 هزار مورد مراجعه از سوی رانندگان استان برای صدور، تمدید و تعویض كارت هوشمند به دفاتر انجمن های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر و دفاتر پیشخوان در سطح استان صورت گرفته است.

