«تاریک ماه» منصور علیمرادی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین رمان «منصور علیمرادی» نویسنده و شاعر کرمانی با عنوان «تاریک ماه» از سوی نشر روزنه منتشر شد.

منصور علیمرادی متولد 1355 در جنوب کرمان است و در مقام نویسنده، شاعر و پژوهشگر، نوشتن داستان و شعر را از بیست سالگی آغاز کرده است.

مجموعه داستان زیبای هلیل، مجموعه شعر «آوازهای عقیم باد» و سه اثر پژوهشی با عنوان‌های لیکوهای رودبارجنوب، شروگ ماه و افسانه‌های کرانه‌های هلیل رود از او چاپ و منتشر شده است.

علیمرادی بیش از 10 سال است که مشغول تحقیق و تدوین دایره المعارف 10 جلدی فرهنگ شفاهی کرانه‌های هلیل رود است و تاریك ماه اولین رمان اوست.

رمان «تاریک ماه» داستانی فردی با عنوان میرجان است. یاغی جوان و عاشقی که سرگردان کوه‌ها و شنزارهای تفتیده جنوب است و به اجبار مدت زیادی را تنها و بدون آذوقه در کوهستانی دور دست می‌گذراند و با گوشت شکار و دانه کنارهای کوهی ارتزاق می‌کند.

عشق و وهم، ترس و تنهایی، آوارگی و اضطراب، تخیل و تردید، شخصیت اصلی این رمان را در نهایت به پرتگاهی هولناک سوق می‌دهند که خود او هیچ دخالتی در ایجاد موقعیت‌هایی که می خواهد از آنها بگریزد نداشته است.

تاریک ماه روایت ستم رفته بر انسانی است که رویدادهای ناگهانی زندگی، او را بی آن که بتواند بر آنها چیرگی یابد به سمت نابودی سوق می‌دهند.

این رمان از سوی نشر روزنه منتشر شده است.