به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نماز جمعه این هفته تهران پس از قرائت زیارت آل‌یاسین از ساعت 11:50 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری ممتاز کشور، عبدالوحید جعفرزاده در دانشگاه تهران آغاز می‌شود.



پس از قرائت قرآن، حجت‌الاسلام و‌المسلمین مقدسی دقایقی کوتاه به بیان مسائل شرعی می‌پردازد.



در ادامه سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت سوم خرداد؛ روز مقاومت و ایثار و فتح خرمشهر سخنرانی خواهد کرد.



همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه درباره جریان‌شناسی فرهنگی در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» پیش از خطبه‌ها به سخنرانی می‌پردازد.



نماز عبادی- سیاسی جمعه پس از ایراد خطبه‌ها به امامت آیت‌الله محمد امامی کاشانی، عضو مجلس خبرگان رهبری اقامه خواهد شد.