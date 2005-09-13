محقق ضد جنگ آمريكا در گفتگو با "مهر": جرج بوش يك بازيچه است كه مشق هاي نومحافظه كاران را پاكنويس مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، پروفسور كارت جكوبسون (Kart Jacobson) محقق آمريكايي كه براي شركت در سمينار "چشم انداز صلح و امنيت در خاورميانه" در تهران حضور دارد، در مصاحبه با خبرگزاري "مهر" اظهار داشت: سياست هاي بوش قابل توجيه نيست. وي همه كشورها را از آمريكا طرد كرده است.

وي در ادامه به "مهر" گفت: جرج بوش يك نومحافظه كار است كه دستورات گروه خود را به خوبي و به طور جزء به جزء اجرا مي كند. نومحافظه كاران گروهي جنگ طلب هستند كه در پي منافع خود به همه جهان از جمله مردم آمريكا تعرض مي كنند.

اين محقق آمريكايي تاكيد كرد: زماني كه جرج بوش قصد داشت جنگ عراق را بر خلاف نظرات بسياري از كارشناسان جهاني و قوانين بين المللي آغاز نمايد، مشاورين واقع گراي وي به رئيس جمهور گفتند نبايد اين كشور را اشغال نمايد و وي را از اشغالگري منع كردند.

جكوبسون گفت: اما متاسفانه جرج بوش به هيچ قانون و پندي توجه ندارد و فقط خواسته هاي نومحافظه كاران را اجرا مي كند.

كارت جكوبسون ايجاد ائتلافي ضد آمريكايي در جهان و به ويژه در خاورميانه را واكنشي بسيار طبيعي به سياست هاي جنگ طلبانه نومحافظه كاران آمريكا و به ويژه جرج بوش دانست.