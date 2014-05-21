حسين مهري در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از سفر خود به هرمزگان را بررسي وضعيت پست استان و همچنين تشريح برنامه ها و ديدگاه هاي جديد شركت پست براي استاندار هرمزگان عنوان كرد و بيان داشت: شركت پست برنامه هاي مناسبي براي توسعه خدمات پستي در كشور دارد كه در استان هرمزگان نيز در نظر داريم تا اين برنامه ها را با كمك و همراهي مسئولان استان اجرايي كنيم.

وي با تشريح برنامه ها براي توسعه خدمات پست در هرمزگان، افزود: راه اندازي سرويس هاي جديد پستي از جمله نظام ملي آدرس دهي يكي از اين برنامه هاست كه در اين طرح تمامي آدرس ها ساماندهي شده و ميان سازمان ها به اشتراك گذاشته مي شود تا همه از ادبيات مشتركي در آدرس ها استفاده كنند.

مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: همچنين در نظر داريم سيستم GIS را در استان هرمزگان عملياتي كنيم كه اين سيستم در مواقع بحراني از جمله آتش سوزي و همچنين موارد اورژانسي بسيار موثر بوده و با توجه به اينكه كد آدرس ها به تلفن متصل مي شود، مي توان به راحتي آدرس ها را در مواقع بحراني پيدا كرد تا كار امدادرساني سريع تر انجام شود.

مهري همچنين از توسعه خدمات الكترونيك پست خبر داد و عنوان كرد: يكي ديگر از خدمات ما توسعه خريد و فروش اينترنتي و تحويل كالاهاي خريداري شده توسط پست است و همچنين در نظر داريم تا خدمات الكترونيك را از طريق پست بانك افزايش دهيم.

وي خاطرنشان كرد: در اين سفر تلاش مي كنيم تا مقدمات اين كارها فراهم شده و بتوانيم اجراي آن را آغاز كنيم.