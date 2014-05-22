به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در همایش فرصتهای گردشگری منطقه 4 کشور در یاسوج، گردشگری را یکی از بخشهای مهم اقتصاد دانست و اظهار داشت: گردشگری پایه اقتصاد در بسیاری از کشورهاست و نقش مهمی در توسعه اقتصادی آنها دارد.

خادمی چابک و مطمئن بودن، کم سرمایه بودن و کاربردی بودن را از ویژگیهای اقتصاد مبتنی بر گردشگری عنوان کرد و افزود: گردشگری راه میانبری برای توسعه اقتصادی است و می تواند یک اقتصاد را به سرعت به رشد خوبی برساند.

وی با بیان اینکه وجه اقتصادی گردشگری ضعفهایی نیز دارد، گفت: گردشگری با توجه به نگاه به بیرون، تحریم و تهدید پذیر است و این از مشکلات این بخش است.

استاندار تصریح کرد: گردشگری پدیده ای چند بعدی است و ابعادی همچون اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و .. دارد و نمی توان تنها با نگاه اقتصادی برای گردشگری برنامه ریزی کرد.

خادمی با بیان اینکه گردشگری در این استان اثری بر اقتصاد ندارد، گفت: وقتی مردم با حضور گردشگران احساس خوشحالی نکنند این بدین معناست که گردشگری با اقتصاد پیوند نخورده است.

وی تاکید کرد: اگر این پیوند شکل گیرد مردم استقبال گسترده ای از ورود گردشگران به استان خواهند کرد.

وی با اشاره به توانمندی های استان در بخش گردشگری گفت: وجود اماکن مذهبی، آثار باستانی، صنایع دستی و مکانهای طبیعی فرصت های خوبی برای توسعه گردشگری در استان مهیا کرده است.

استاندار بر توجه به عرضه و تقاضا در بخش گردشگری تاکید کرد و بیان داشت: نباید طوری به بحث تحریک تقاضا پرداخته شود در حالی که زیرساختها مهیا نشده اند.

وی تاکید کرد: روستاها، عشایر و به خصوص آیین کوچ عشایر استان ظرفیتهای خوبی برای توسعه صنعت توریسم دارند.

وی بیان کرد: بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در استان مهیاست و هیچ گونه سختگیری در این زمینه وجود ندارد.

خادمی از پرداخت تسهیلات بسیار مناسب در این زمینه خبرداد و عنوان کرد: سهم آورده کمتر، سود کمتر، دوره بازپرداخت بیشتر و .. از جمله مزایای سرمایه گذاری در این استان است.