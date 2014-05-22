به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتيان گفت: ظرفيت كنوني نيروگاه‌هاي كشور به بيش از 71 هزار مگاوات رسيده است و طي 45 روز آينده این ظرفيت كشور به بيش از 72 هزار مگاوات مي‌رسد تا خود را براي عبور از پيك بار امسال آماده كنيم.

معاون وزیر نیرو افزود: در سال 82 حداكثر نياز مصرف 27 هزار مگاوات بود که در سال گذشته به 46 هزار مگاوات رسيد و پيش‌بيني مي‌شود امسال به 50 هزار مگاوات برسد ضمن آنکه شمار مشتركان برق از 18 ميليون مشترك در سال 82 به بيش از 30 ميليون مشترك در سال 92 رسيده است.

وی تصریح کرد: پیک مصرف 50 هزار مگاوات برق در كشور هم فرصت و هم تهديد محسوب مي‌شود و اگر توليد اين ميزان برق به توليد ملي و ايجاد ارزش افزوده منجر نشود، تهديد محسوب مي‌شود.

فلاحتیان، ميزان انرژي الكتريكي فروخته شده در سال 82 را 114 ميليارد كيلووات ساعت عنوان كرد و گفت: سال گذشته اين رقم به 206 ميليارد كيلووات ساعت رسيد و پيش‌بيني مي‌شود كه امسال به 215 ميليارد كيلووات ساعت برسد.

معاون وزير نيرو اظهار داشت: در سال گذشته 12 ميليارد كيلووات ساعت برق به كشورهاي همسايه صادر و چهار ميليارد كيلووات ساعت از كشورهاي همسايه وارد شد.

وي با بیان اينكه در سال 93 بايد 4841 مگاوات نيروگاه جدید وارد مدار شود، گفت: طي پنج سال آينده، 31 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي بايد به شبكه برق سراسري متصل شود و پنج هزار مگاوات نیز ظرفيت نيروگاهي تجديدپذير ايجاد كنيم.

فلاحتيان در ادامه به اقتصاد برق اشاره كرد و گفت: تولید هر کیلووات برق با سوخت يارانه‌اي 150 تومان تمام مي‌شود درحالي که به كشاورزي، مناطق گرمسيري و صنعت يارانه تعلق مي‌گيرد و متوسط فروش قيمت برق 49 تومان است.

وي افزود: 83 درصد مردم هم در آب و هم در برق كمتر از هشت هزار تومان در ماه پرداخت مي‌كنند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت نیرو، هزينه 0.3 ليتر سوخت براساس قيمت فوب خليج فارس حدود 630 تومان مي‌شود و قيمت تمام‌شده برق با احتساب قيمت واقعی انرژي حدود 730 تومان است؛ بنابراين خريد برق تجديدپذير از مردم به قيمت 443 تومان كاملا منطقي و اقتصادي است.

فلاحتيان تصريح كرد: در كشور 60 هزار مگاوات پتانسيل انرژي خورشيدي و 30 هزار مگاوات پتانسيل انرژي بادي داريم.

وي ميزان مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها در سال گذشته را 64 ميليارد ليتر عنوان كرد و گفت: اگر قيمت هر ليتر سوخت را يك دلار فرض كنيم، يعني 64 ميليارد دلار فقط بابت سوخت نيروگاه‌ها هزينه شده است كه با صرفه‌جويي 10 ميليارد ليتر، 10 ميليارد دلار يعني 30 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي به‌دنبال خواهد داشت.