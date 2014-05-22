به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه پیاده‌روی مبتلایان به ام اس خواستار حضور عموم مردم برای شرکت در این پیاده روی شدند تا ثابت کنند که ام اس پایان راه نیست .

این برنامه مفرح و عمومی با حضور چهره‌های هنری، ورزشی و مسئولان کشوری انجام می‌ گردد.

مبتلایان به ام‌اس جمعه دوم خرداد از ساعت 7:30 صبح همراه با اعضای خانواده و دیگر شهروندان تهرانی، مسیر میدان هفتم‌تیر تا پارک لاله را پیاده طی می‌کنند.

مبتلایان به ام اس با این برنامه به پیشواز هفته ام‌اس می‌روند .

هفته‌ ام اس از 3 تا 9 خرداد،با جشنواره فرهنگی هنری ام اس با نام پروانه های امید در یازده رشته فيلم، شعر، داستان نویسی، عكس، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، كاريكاتور، تصويرسازي، پوستر و مجسمه سازي با مشارکت اداره کل ارشاد استان تهران برگزار مي‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت irmsnews.ir مراجعه نمایید.

