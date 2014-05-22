به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت اسكواش استان قم بدون حضور مسعود سليماني رئیس فدراسیون اسكواش و البته با حضور عباس جهان‌بینی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، بابك فقير دبير فدراسيون اسكواش و سایر اعضای مجمع هیئت اسكواش قم شامگاه چهارشنبه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد و طی آن احمد مولوي با بیشترین رای اعضای مجمع، سکان هدایت این هیئت را در دست گرفت.

پس از ماه‌ها اداره اسكواش قم به صورت سرپرستی، تنها کاندیدا برای به دست آوردن کرسی ریاست هیئت اسكواش استان قم در مجمع انتخابات این هیئت احمد مولوي بود که از جمع 14 رای اعضای مجمع این هیئت، تمام آرا را به خود اختصاص داد و رئیس هیئت اسكواش استان قم شد.

مجمع انتخاباتي هیئت اسكواش استان قم در حالی برگزار شد که بعد از پايان دوره چهار ساله رياست حميد نائيني، هیئت اسكواش استان قم به صورت سرپرستی توسط تنها كانديداي اين مجمع يعني احمد مولوي اداره شده است و وي تلاش‌های زیادی را برای رشد و توسعه اسكواش قم انجام داد كه از جمله بارزترين آنها پيگيري جدي براي تجهيز سالن بين المللي اسكواش قم واقع در مجموعه ورزشي شهداي هفتم تير جنب عوارضي اتوبان قم- تهران است.

البته در سال 1388 مجمع انتخابات هیئت اسكواش استان قم برگزار شد و در آن مقطع حميد نائيني از سوي اعضاي مجمع به عنوان رئیس هیئت اسكواش قم انتخاب شد، اما دوره رياست نائيني در اين هيئت در سال 1392 به پايان رسيد و وي ديگر كانديداي اين هيئت نشد.

در مجمع انتخابات هیئت اسكواش استان قم و پس از اینکه انتخاب احمد مولوي قطعی شد، هرکدام از اعضای مجمع انتظارات خود را از رئیس جدید عنوان کردند و احمد مولوي در حالی مسئولیت ریاست هیئت اسكواش استان قم را بر عهده گرفت که انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان قم، فدراسیون اسكواش و جامعه ورزش این است که با حضور وی، این رشته ورزشی از اعتبارات و امکانات مناسبی که بخش خصوصی دارد، بهره‌مند شده و در مسیر پیشرفت حرکت کند.

در غیاب مسعود سليماني رئیس فدراسیون اسكواش كشورمان، مسئولیت ریاست مجمع انتخابات هیئت اسكواش استان قم به عباس جهان‌بینی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم واگذار شده بود و بدین ترتیب 14 نفر در مجمع به رئیس جدید اين هيئت يعني احمد مولوي رای اعتماد دادند.