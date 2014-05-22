اسماعيل تقي‌پور در حاشيه آخرين تمرين شهرداري تبريز پيش از بازي حساس تيمش با ماهان تنديس قم از دور برگشت مرحله نيمه نهايي رقابت‌هاي جام حذفي فوتسال باشگاه‌هاي كشور در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: ما تمرينات بسيار خوبي انجام داده‌ايم و با تمام توان خود برابر ماهان تنديس قرار مي‌گيريم.

وي ادامه داد: ما خوشبختانه توانستيم در بازي رفت كه در تبريز برگزار شد نتيجه خوبي برابر ماهان تنديس بگيريم و حالا با خيالي آسوده گام به بازي برگشت مي‌گذاريم با اينكه مي‌دانيم بازي در قم سخت است اما هرگز به دنبال اينكه نتيجه مساوي بگيريم نيستيم بلكه مي‌خواهيم در قم هم پيروز باشيم.

تقي‌پور ادامه داد: مهمتر از هر تاكتيكي‌ كه قرار است در اين بازي به كار بگيريم، به بازيكنان شهرداري گفته‌ام كه حق ندارند به پيروزي بازي رفت دلخوش كنند زيرا بايد آن بازي را كاملا فراموش كنند و بدانند كه ما در بازی برگشت تیم ميهمان محسوب مي‌شويم و بايد با پيروزي از ميدان بيرون بياييم.

سرمربي تيم فوتسال شهرداري تبريز با بیان اینکه تیمش در بازی برگشت دفاعی نخواهد بود، خاطرنشان كرد: ما بازی خودمان را ارائه خواهيم كرد، با اين حال تدابیر لازم را در نظر مي‌گيريم و مي‌دانيم اگر براي مساوي بازي كنيم دردسرساز است بنابراين به نتيجه‌اي جز پيروزي فكر نمي‌كنيم.

وي در ادامه صحبت‌هاي خود پيرامون اين ديدار در واكنش به درخواست ماهان تنديس قم از كميته ضد دوپينگ براي نظارت ويژه بر اين بازي عنوان داشت: بازيكنان ما آماده تست دوپينگ هستند چون مطمئنيم كه سالم كار مي‌‌كنيم و هر تستي كه گرفته شود ما از آن امتناع نخواهيم كرد.

تقي‌پور تصريح كرد: نمي‌دانم چرا اين موضوع مطرح شده ولي ما راه و رسم اين كارها را نمي‌‌دانيم و باز هم مي‌گويم كه مشكلي براي تست دوپينگ نداريم چون دو ماه است كه تمرين مي‌كنيم و آمادگي تيم نتيجه تمرينات خوبي است كه به صورت منظم برگزار كرده است.

گفتني است: تيم فوتسال شهرداري تبريز در حالي عصر امروز در بازي برگشت مرحله نيمه نهايي رقابت هاي جام حذفي فوتسال باشگاه هاي کشور در قم برابر ماهان تنديس قم قرار مي‌گيرد كه آخرين تمرين خود را چهارشنبه شب در سالن حيدريان قم انجام داد.

بر اساس برنامه ريزي كميته فوتسال فدراسيون فوتبال، در حالي که بازي رفت دو تيم در تبريز با برتري 5 بر 3 تيم شهرداري تبريز به پايان رسيده است، ديدار برگشت قرار است از ساعت 18 امروز پنجشنبه اول خرداد ماه در سالن شهيد حيدريان قم برگزار شود.