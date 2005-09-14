فرزين هومان فر : مترجمان اشعار حافظ و سعدي هم به شايستگي از عهده كار بر نيامده اند / عده اي ترجمه را با فرمول رياضي اشتباه گرفته اند

اين بانوي شاعر و مترجم ، درگفت و گو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : خيلي ازترجمه ها شتابزده است ، چون بعضي از كتابها را نمي توان به زبانهاي ديگرترجمه كرد ، مثلا كتاب نويسنده فرانسوي را كه مترجم انگليسي آن مي گويد : اين كتاب را فقط بايد به زبان فرانسه خواند ... ، زيرا واژه هاي سختي دارد كه از تنگناهاي ترجمه نمي گذرد ، به همين دليل ، معتقدم كه بايد اين حوزه نظارت علمي و دولتي شود تا اين گونه تئوري هاي غلط به ذهن و زبان جوانان ما انتقال پيدا نكند ، زيرا ماند يك بذرنا به جا هستند و به ادبيات ما صدمه مي زنند .







فرزين هومان فرخاطرنشان ساخت : كپي رايت حقي است كه درهمه جهان رعايت مي شود ، اما درجامعه ما اين قانون رعايت نمي شود ، به نظرمن اگربه حدي برسيم كه دراين زمينه از طريق نهادهاي دولتي حمايت شويم ، شايد تغييري ايجاد شود ، به هر حال كپي رايت يك مساله طبيعي است و فعلا معضلات ما امكان اعمال آن را نمي دهد.







وي تصريح كرد: براي ترجمه بعضي ازآثار، خود من با نويسندگاني تماس گرفته ام ، وقتي مشكلات و معضلات كتاب و نشر را با آنها در ميان مي گذاريم ، آنان با رضايت خاطرراضي به ترجمه و انتشارآثارشان درايران مي شوند ، زيرا مي دانند كه اين اقدام براي ارتقاء ادبيات درسطح جامعه است .





اين مترجم يادآورشد : متاسفانه معضلي كه باعث مي شود آثارما وارد عرصه هاي جهاني نشود ، كارانفرادي افراد است ، ازطرفي منتقداني هم كه احساس مسئوليت كنند نداريم و كار در اين حوزه يك مساله فردي شده است و هر كس به طور مجزا براي خود كار مي كند در صورتي كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته علمي و فرهنگي كساني هستند كه آثار چاپ شده را مي خوانند و ارزيابي مي كنند و فكرمي كنم كه بايد در كشور ما هم گروهي باشند كه كتابهاي منتخب ما را ترجمه و براي كشورهاي ديگر بفرستند ، زيرا زبان ما زباني بين المللي نيست .







هومان فر : وضعيت ترجمه آثارما بسياربد است ، مي توان به ترجمه هايي ازآثاراحمد شاملو اشاره كرد كه اصلا منظور شاعر (شاملو) را نمي رساند

وي درادامه اضافه كرد: متاسفانه وضعيت ترجمه آثارما بسياربد است ، مي توان به ترجمه هايي ازآثاراحمد شاملو اشاره كرد كه اصلا منظور شاعر (شاملو) را نمي رساند ، اينها ترجمه هايي تحت الفظي است چون تعداد محدودي هستند كه هم شاعر باشند و هم در ترجمه صاحب توانايي لازم باشند ، حتي بعضي اوقات كه اشعارخود را ترجمه مي كنم به مشكلاتي درترجمه برمي خورم كه مجبورمي شوم شعرم را از ابتدا بگويم تا منظور خود رادر ترجمه برسانم، زيرا ترجمه شعرمانند ترجمه رياضي فرمول نيست ، نمي باشد بايد با ذوق همراه شود ، همين طور در مورد اشعار سعدي و حافظ گروهي كه اين اشعار را ترجمه كرده اند ، نتوانسته اند آن طور كه بايد و شايد منظور شاعر را برسانند .

هومان فر درپايان گفت وگو با مهر ، گفت : اگر نهادي براي نظارت وجود داشته باشد خوب است و اگر به صورت رقابت مترجمان را تشويق كنند مفيد تر. بهتر است از همه صنف ها وگروه هاي فرهنگي در اين بخش استفاده شود تا انسجام كار بيشتر شود ، زيرا اگر يك گروه دولتي با افراد متعددي شروع به كاركند ، كمتربه لغزش و خطا كشيده مي شود .