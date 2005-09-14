فرزين هومان فر : مترجمان اشعار حافظ و سعدي هم به شايستگي از عهده كار بر نيامده اند / عده اي ترجمه را با فرمول رياضي اشتباه گرفته اند

اين بانوي شاعر و مترجم ، درگفت و گو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : خيلي ازترجمه ها شتابزده است ، چون بعضي از كتابها را نمي توان به زبانهاي ديگرترجمه كرد ، مثلا كتاب نويسنده فرانسوي را كه مترجم انگليسي آن مي گويد : اين كتاب را فقط بايد به زبان فرانسه خواند ... ، زيرا واژه هاي سختي دارد كه از تنگناهاي ترجمه نمي گذرد ، به همين دليل ، معتقدم كه بايد اين حوزه نظارت علمي و دولتي شود تا اين گونه تئوري هاي غلط به ذهن و زبان جوانان ما انتقال پيدا نكند ، زيرا ماند يك بذرنا به جا هستند و به ادبيات ما صدمه مي زنند .
فرزين هومان فرخاطرنشان ساخت : كپي رايت حقي است كه درهمه جهان رعايت مي شود ، اما درجامعه ما اين قانون رعايت نمي شود ، به نظرمن اگربه حدي برسيم كه دراين زمينه از طريق نهادهاي دولتي حمايت شويم ، شايد تغييري ايجاد شود ، به هر حال كپي رايت يك مساله طبيعي است و فعلا معضلات ما امكان اعمال آن را نمي دهد.
وي تصريح كرد: براي ترجمه بعضي ازآثار، خود من با نويسندگاني تماس گرفته ام ، وقتي مشكلات و معضلات كتاب و نشر را با آنها در ميان مي گذاريم ، آنان با رضايت خاطرراضي به ترجمه و انتشارآثارشان درايران مي شوند ، زيرا مي دانند كه اين اقدام براي ارتقاء ادبيات درسطح جامعه است .
اين مترجم يادآورشد : متاسفانه معضلي كه باعث مي شود آثارما وارد عرصه هاي جهاني نشود ، كارانفرادي افراد است ، ازطرفي منتقداني هم كه احساس مسئوليت كنند نداريم و كار در اين حوزه يك مساله فردي شده است و هر كس به طور مجزا براي خود كار مي كند در صورتي كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته علمي و فرهنگي كساني هستند كه آثار چاپ شده را مي خوانند و ارزيابي مي كنند و فكرمي كنم كه بايد در كشور ما هم گروهي باشند كه كتابهاي منتخب ما را ترجمه و براي كشورهاي ديگر بفرستند ، زيرا زبان ما زباني بين المللي نيست .
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هومان فر : وضعيت ترجمه آثارما بسياربد است ، مي توان به ترجمه هايي ازآثاراحمد شاملو اشاره كرد كه اصلا منظور شاعر (شاملو) را نمي رساند
هومان فر درپايان گفت وگو با مهر ، گفت : اگر نهادي براي نظارت وجود داشته باشد خوب است و اگر به صورت رقابت مترجمان را تشويق كنند مفيد تر. بهتر است از همه صنف ها وگروه هاي فرهنگي در اين بخش استفاده شود تا انسجام كار بيشتر شود ، زيرا اگر يك گروه دولتي با افراد متعددي شروع به كاركند ، كمتربه لغزش و خطا كشيده مي شود .
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