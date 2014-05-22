به گزارش خبرنگار مهر، قاسم بهرامی، روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری که با حضور محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، مرتضی روزبه استاندار و داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت برای همگانی شدن بیمه سلامت در کشور دولت تدبیر و امید برنامه طرح جامع سلامت را اجرایی کرده است.

وی افزود: سازمان بسیج سلامت با توجه به اجرای موفق طرحهای مشابه مانند ارتقاء بیمه روستائیان در یک ماه گذشته نسبت به تدوین آئین نامه و ثبت نام از ابتدای اردیبهشت در سامانه امید اقدام شد.



بهرامی بیان کرد: تمام کسانی که در روشتاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت ساکن هستند دفترچه بیمه سلامت را دریافت کرده بودند اما در شهرهای بالای 20 هزار نفر در کل کشور حدود شش تا هفت میلیون نفر و در استان قزوین حدود 90 هزار نفر تحت پوشش نبودند و دفترچه نداشتند که این طرح این افرادرا شامل می شود.



مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین بیان کرد: با اجرای این طرح که از امروز در استان قزوین هم آغاز می شود تمایم افراد از خدمات بیمه درمانی در مر اکز دولتی برخوردار می شوند و تنها 10 درصد هزینه ها را پرداخت خواهند کرد.



این مسئول یادآورشد: از مجموع 90 هزار نفر افراد واجد شرایط تاکنون 55 هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که با دریافت دفترچه می توانند در مراجعه به مراکز درمانی دولتی فقط 10 درصد هزینه ها را پرداخت کنند.

وی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی استان در اجرای این طرح را موفق دانست و از همکاری این دانشگاه تشکر کرد.

در ادامه جلسه شورای اداری استان ضمن رونمايي از طرح سلامت در قزوین به صورت نمادین دفترچه بيمه همگاني سلامت رايگان به پنج نفر از متقاضیان اهداء شد.