به گزارش خبرنگار مهر، رسول ظفرمند بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: خوشبختانه تاکنون اطلاع رسانی گسترده ای از سوی مسئولان بیمه سلامت در زمینه بیمه همگانی صورت گرفته است.



وی بیان داشت: اداره کل بیمه سلامت برای راهنمایی مراجعان و اطلاع رسانی دقیق اقدام به تشکیل ستاد پاسخگویی طرح بیمه همگانی سلامت کرده است.



وی از هم استانیها خواست تا قبل از دریافت پیامک از مراجعه غیرضروری به این مراکز خوداری کنند، گفت: اطلاع رسانی گسترده ای که تا به حال از سوی مسئولان سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه بیمه همگانی سلامت رایگان صورت پذیرفته است.

ظفرمند گفت: هموطنان عزیز می بایست پس از دریافت پیامک از سوی سازمان بیمه سلامت به مراکزی که توسط متقاضیان در سامانه انتخاب شده مراجعه کرده و با ارائه مدارک، دفترچه بیمه سلامت خود را دریافت کنند.