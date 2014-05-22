به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم‌پورازغدی بعدازظهر پنچشنبه در دومین نشست هفدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی با عنوان رسالت عالمان دین و نخبگان در مواجهه با پدیده تکفیر در جمع طلاب جامعةالمصطفی مشهد اظهار کرد: تفاوت فکری میان ادیان را نباید تبدیل به جنگ، ستیز و تکفیر کرد و در هر جا مسلمانان ضربه می‌خورند نشات گرفته از مسلمان دیگری است بنابراین وحدت امت اسلامی یک ضرورت است.

بهترین روش مبارزه با تکفیری‌ها معرفی صحیح اسلام و اهل بیت است

وی با تاکید بر اینکه بهترین روش مبارزه با تکفیری‌ها معرفی صحیح اسلام و اهل بیت است، افزود: بی تردید مشترکات مذاهب اسلامی بیشتر از اختلافات آنان است لذا باید همان اختلافات کمی هم که وجود دارد در قالب بحث های تخصصی مطرح شود زیرا اگر قرار باشد این اختلافات علنی شود آنگاه مسلمین به جان یکدیگر می افتند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام اینکه باید مراقب زبان گفتگوی اختلافی بود، افزود: در عرصه اعتقادات بیرونی تمام مذاهب اسلامی یک امت هستند و اخلاق و احکام اسلام سنی و شیعه ندارد البته در مباحث کلامی اغلب نظرات این دو مذهب یکی است.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه امروز باید سعه صدر تشیع را معرفی کنیم، افزود: اختلاف اهل تشیع با اهل تسنن بر سر خلافت امیرالمومنین (ع) است اما در مرجعیت علمی و دینی ما مسلمانان تولید فکر نداریم.

وی تصریح کرد: باید بدانیم که در میان مذاهب اسلامی تکفیری شیعه و تکفیری سنی هر دو با هم وجود دارند و در این راستا تکفیری های وهابی می گویند شیعه با اصل سنت مشکل دارد و اگر مسلمانان به تفاوت میان شیعه و سنی اصرار ورزند به تکفیری های وهابی مساعدت می رسانند.

ریشه بسیاری از مسائل اختلافی میان شیعه و سنی احادیث است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ریشه بسیاری از مسائل اختلافی میان شیعه و سنی را احادیث دانست و تاکید کرد: مباحث تکفیری های وهابی توطئه دشمن برای از بین بردن امت اسلام است و آنان با اتاق برنامه‌ریزی و سوءاستفاده از احساس مذهبی میان امت اسلام به دنبال اهداف خود هستند لذا تکفیری‌ها، صلیبی‌ها و صهیونیست‌ها همه با هم به این نتیجه که می‌توانند از اختلافات میان مسلمانان برای براندازی اسلام استفاده کنند رسیده‌اند.

به گفته وی دلیل وجود تمام اختلافات عقیده در جهان اسلام توطئه‌هایی همچون جعل احادیث بوده است.