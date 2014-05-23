 نشاط اجتماعی حاصل از برد تراکتورسازی با هیچ برنامه دیگری به دست نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم حضرتی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم معرفی اعضای هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی انصار ولایت آذربایجان اظهار داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر تاکید زیادی بر اعتلای فرهنگ دارد که یکی از کانال های اجرای آن، توجه به مقوله ورزش است.

وی ادامه داد: از طرفی با ورزش می توان جوان ها را در یک جمع سالم گرد آورد و از این طریق فرهنگ را نیز ترمیم کرد. تقویت ورزش و ایجاد انگیزه برای ورزش کردن هم در بین آقایان و هم در بین بانوان باید باشد تا بتوانیم در جهت ارتقای نشاط و سلامت جامعه گام برداریم.

حضرتی تصریح کرد: ورزش می تواند تضمین کننده نشاط اجتماعی باشد، به عنوان مثال پیروزی تیم تراکتورسازی در یک مسابقه فوتبال به اندازه ای باعث نشاط اجتماعی می شود که با هیچ برنامه دیگری نمی توان آن را ایجاد کرد.

وی با مطلوب ارزیابی کردن باشگاه انصار ولایت آذربایجان در بحث ورزش بانوان استان، یادآور شد: من از نزدیک شاهد ییکی از بازی های تیم فوتسال بانوان انصار ولایت بودم، این تیم بازیکنان خوبی در اختیار دارد و به لحاظ فنی در سطح مطلوبی قرار دارد اما با این حال سکوهای تقریبا خالی از تماشاگر سالن باعث ناراحتی من شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی انصار ولایت آذربایجان عنوان کرد: بانوان ورزشدوست و فوتبالدوست استان نمی توانند به ورزشگاه یادگار امام (ره) بروند اما این فضا در بازی های تیم فوتسال بانوان انصار ولایت در لیگ برتر برای تماشاگران خانم مهیا است که بیایند از نزدیک در فضای پر شور و نشاط ورزشی قرار بگیرند.

وی گفت: البته باشگاه انصار در اطلاع رسانی و جلب تماشاگر باید اقداماتی را داشته باشد تا از این طریق قشر بانوان را به سمت جامعه ورزشی کشانده و آنها را با ورزش مانوس کند، همچنین با این کار می توان اوقات فراغت بانوان را ان هم در این مقطع از سال که تعطیلات تابستانی در پیش است، به خوبی پر کرد.

حضرتی با تاکید بر لزوم بومی سازی تیم های ورزشی بانوان استان، اظهار داشت: در باشگاه های ما باید به بحث بومی سازی و اهمیت به نیروهای بومی توجه خاصی شود، اغلب بازیکنان تیم های ورزشی بانوان باید بومی باشند تا با مشاهده فضا برای فعالیت حتی در سطح حرفه ای، انگیزه ای برای دیگر علاقه مندان به ورزش در بین بانوان جهت وجود داشته باشد.

وی گفت: باشگاه انصار ولایت آذربایجان باید علاوه بر رشته هایی که هم اکنون در آن فعالیت می کند، به دیگر رشته های دارای استعداد و پتانسیل از جمله شطرنج، تیراندازی و کوهنوردی که رشته های کم هزینه ای نیز هستند، توجه داشته و شرایط را برای فعالیت بانوان در چنین رشته هایی فراهم کند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز خاطرنشان کرد: جامعه بی فرهنگ نیست، بلکه دچار بد فرهنگی شده ایم و این به واسطه تهاجم فرهنگی علیه جوانان ما است، از این رو برای اوقات فراغت جوانان باید برنامه ریزی داشته باشیم که ورزش می تواند یکی از این برنامه ها به شمار آید.