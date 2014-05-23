به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جمعه ای عصر پنجشنبه در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان سمنان در استانداری با اشاره به اینکه یکی از فعالیت‌های روابط عمومی نصب پوستر، برگزاری همایش‌ها و بازدید از سازمان‌ها است افزود: روابط عمومی باید فراتر از این فعالیت‌ها عمل کند، یک روابط عمومی باید نگاه درون‌سازمانی داشته باشد و بتواند شرایط داخل سازمان را آنالیز کند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی داخل یک سازمان باید در راستای اقناع افکار عمومی تلاش کند و به نتیجه‌ای مطلوب برسد خاطر نشان کرد: روابط عمومی‌ها باید اطلاعات لازم در هر زمینه‌ای را داشته باشند چرا که این اطلاعات و پایش آن در خارج از سازمان‌ها بسیار مهم است.

نقد اگر از مسیر خود خارج شود غرض ورزی و تخریب می شود

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور تصریح کرد: ارتباطات صحیح، هوشمندانه و هدفمند با رسانه از سوی روابط عمومی اهمیت دارد، به نحوی که این اطلاعات را دریافت و بعد از آن پایش می کنند و تمام داده‌های اثبات‌شده با ظرافت کامل در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.

جمعه ای با تاکید بر اینکه دولت یازدهم دولتی نقدپذیر است، هدف نقد را هدایت دانست و عنوان کرد: نقد اصولی دارد که اخلاق در راس آن است.

وی ضمن تاکید بر اینکه نقد اگر از مسیر خود خارج شود غرض ورزی و تخریب می شود اذعان داشت: شیب ملایم مطرح شده توسط ریاست جمهوری در مرحله دوم هدفمندی یکی از این موارد است.

عده ای با تکه تکه چسباندن چند فیلم قصد تخریب دولت را دارند

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور ابراز داشت: در دور اول هدفمندی یارانه ها با وجود پر بودن خزانه دولت، بنزین سهمیه ای 400 درصد و در مرحله دوم 75 درصد، آب 106 درصد و در مرحله دوم 26 درصد و برق 250 درصد و در مرحله دوم 25 درصد رشد قیمت داشته است که این بیانگر شیب ملام افزایش قیمتها در دور دوم است.

جمعه ای اظهار داشت: اگر روابط عمومی یک سازمان از مواضع انفعالی خارج شود بسیاری از جنبه‌های تخریبی به فرصت تبدیل می‌شود، برای فعالیت‌های دولت این موضوع از اهم فرآیندها است.

وی همچنین با اشاره به جوّسازی رسانه‌های منتقد و حرکت مغرضانه بعضی از آنها گفت: چگونه است که با جوسازی و تکه تکه چسباندن چند فیلم قصد تخریب دولت را دارند یا می‌خواهند با استفاده از فضاسازی بر علیه یک جشن چالش ایجاد کنند لذا به نظر می‌رسد باید از نقد تعریف جدیدی ارائه کنیم.

دولت نگران واپسگرایی، تحجر و افراط در کشور است

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با اشاره به ارتباطی که رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها با یکدیگر دارند، تصریح کرد: رسانه‌ها تمام داده‌های خود را از روابط عمومی‌ها می گیرند و این جریان و اطلاعاتی که در اختیار روابط عمومی‌هاست کاملا تخصصی است.

جمعه‌ای خاطر نشان کرد: دولت نگران واپسگرایی، تحجر و افراط در کشور است و روابط عمومی دستگاه های اجرایی نقش موثر و مهمی در تبیین گفتمان اعتدال دارند.

وی با اشاره به تایید فعالیت های دولت توسط رهبری نظام بویژه در عرصه روابط خارجی عنوان کرد: در چنین شرایطی مطرح شدن اینکه از رهبری پیشی می گیریم و جلوتر از رهبری حرکت کردن چه معنایی دارد.

تا زمانی که فعالیت ها مورد تایید رهبری است باید حمایت شود

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، با تاکید بر اینکه تا زمانی که فعالیت ها مورد تایید رهبری است باید حمایت شود، اذعان داشت: خواست رهبری معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی در آرامش اتفاق می افتد.

وی با اشاره به تلاش های دولت در مدت کوتاه فعالیتش عنوان کرد: رساندن تورم کشور از 45 درصد به 32 درصد با خزانه خالی یکی از موفقیت های دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جمعه ای، مسئولان روابط عمومی را به تبیین گفتمان و برنامه های دولت فراخواند و ابراز داشت: روشنگری اقدامات و برنامه های دولت باید از طریق روابط عمومی ها تا پایین ترین رده های کشور صورت گیرد.

ضرورت همسو سازی ماموریت روابط عمومی ها با شعار سال

مدیرکل روابط عمومی استانداری سمنان نیز در این مراسم بر ضرورت همسویی ماموریت دستگاه های اجرایی در تحقق شعار سال تاکید کرد.

ایرج کارخایی بر نقش روابط عمومی ها در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، تبیین نقش روابط عمومی ها در تحقق شعار سال پرداخت و اظهار داشت: روابط عمومی های استان دارای پتانسیل و تجربیات خوبی هستند و اقدامات خوبی در تحقق حماسه سیاسی سال گذشته داشتند.

وی با یادآوری اینکه امسال نیز که توسط مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ و شعار سال بعنوان "سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تعیین شده است گفت: با عنایت به تاکید معظم له بر ضرورت گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی توسط روابط عمومی های دستگاه های دولتی و اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی، امیدواریم با همفکری و تعامل روابط عمومی ها با اصحاب مطبوعات و رسانه و تشکیل اتاق فکر در این خصوص، برنامه ریزی و اقدامات موثری انجام شود.

اقتصاد مقاومتی ذیل فرهنگ قرار می گیرد

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با تاکید بر اینکه فرهنگ اصل است و اقتصاد مقاومتی ذیل فرهنگ قرار می گیرد، گفت: روابط عمومی ها باید با گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و به روش های ترویجی و فرهنگ سازی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ارتقاء مسائل فرهنگی اقدام کنند.

کارخایی خاطرنشان کرد: همانطور که نقش روابط عمومی ها تعامل با جامعه و تنویر افکار عمومی و جلب مشارکت های مردمی با کمک اصحاب مطبوعات و رسانه ها است در بحث اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال نیز روابط عمومی ها می توانند با گفتمان سازی و تبدیل کردن اقتصاد مقاومتی به یک فرهنگ و گفتمان فراگیر و عمومی در جامعه مثمر ثمر باشند.

وی با یادآوری اینکه یکی از مسائلی که استاندار سمنان همواره بر آن تاکید کرده اند، بحث لزوم معرفی شایسته پتانسیل های متنوع استان در سطح ملی و فراملی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان بوده است افزود: بویژه تمرکز بر پتانسیل های گردشگری و فعال کردن صنعت توریسم در استان که برای تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به این موضوع توجه کرد و روابط عمومی ها دستگاه های مرتبط در این زمینه می توانند اقدامات موثری را برنامه ریزی و نسبت به اطلاع رسانی مناسب از طریق مطبوعات و رسانه های تصویری و مجازی و بستر اینترنت اقدام کنند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان تصریح کرد: در خصوص کمبود آب، می بایست با ترویج استفاده بهینه از منابع آب و آگاه سازی از پیامدهای کمبود آب در سطح استان و تاثیرات آن در زمینه های کشاورزی و صنعت و اشتغال و ... و ضرورت صرفه جویی در این خصوص اقدام شود.

کارخایی همچنین ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع و ضرورت صرفه جویی، با اشاره به تاکید استاندار سمنان در خصوص بهینه سازی ارسال پیام کوتاه، بر صرفه جویی و مناسب سازی ارسال پیام کوتاه توسط دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.

در این همایش از مسئولان برتر روابط عمومی برتر و پیشکسوت استان سمنان تجلیل شدند.