تنها10 درصد ترک های کلنیکی ماندگار است/لزوم توقف فعالیت مراکز ترک اعتیاد اجباری

دکتر سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:مراکز درمان اعتیاد در بخش خصوصی با پایه پزشکان عمومی در تمام دنیا فعال است. در کشور ما نیز 85 درصد درمان با فعالیت 6هزار و 300 مرکز توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی ادامه داد:در این مراکز دوره درمان 14 روزه نگهداری معتادان با متادون و دوره های درمان غیر دارویی انجام می شود. معتادان در این کلنیک ها عمدتا زیر نظر پزشک عمومی هستند و این در حالی است که باید علاوه بر پزشک،روانکاو،مددکار وپرستار نیز در این مراکز وجود داشته باشند.

رييس كارگروه كاهش تقاضاي مبارزه با مواد مخدر تشخيص مصلحت نظام بااعلام اینکه 700 هزار معتاد کشور تحت پوشش این مراکز هستند،تاکید کرد:ماندگاری معتادان کشور در این نوع درمان تنها 10 درصد در طول سال است. این در حالی است که در بازدیدی که از مراکز 22 کشور دنیا در این باره داشتم تنها در دو کشور ماندگاری معتادان در یک سال 40 درصد بود و در بقیه کشورها ماندگاری معتاد تنها 20 درصد در پایان سال است.

صفاتیان بیکاری را دلیل اصلی عدم ماندگاری معتادان و گرایش دوباره آنها به اعتیاد دانست و افزود:علاوه بر بیکاری نداشتن بیمه درمان نیز یکی از دلایل عمده ناموفق بودن این روش ترک است. در کشور ما هیچ گونه مددکاری نیز در این روش وجود ندارد.

به گفته وی در حال حاضر در کلنیک های ترک اعتیاد در دنیا الگوهای مختلفی اجرا می شود.

رييس كارگروه كاهش تقاضاي مبارزه با مواد مخدر تشخيص مصلحت نظام در مورد فعالیت سمن های ترک اعتیاد گفت:سال 76 با آغاز فعالیت اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر سفری را به اروپا داشتیم و با کار سمن ها و میزان موفقیت آنها در درمان آشنا شدیم. قسمتی از فرایند درمان در این سمن ها موفق بود.

صفاتیان با اشاره به اینکه با سگ درمانی و آبجوش و آب یخ نمی توان معتاد را درمان کرد،اظهار داشت:باید دانست که یک معتاد نیاز به چه چیزی دارد. وقتی فردی مصرف کننده هروئین بوده و چند سالی است که ترک کرده است می تواند سایر معتادان را درک کند. این روش نیز دارای موفقیت هایی است و می تواند موثر واقع شود.

وی ادامه داد:نمی توان همه معتادان را با یک نسخه و متادون درمان کرد. باید دانست این فرد چند سال مصرف کننده بوده،چند بار سابقه ترک دارد. معتاد ابتدا باید به مراکز مشاوره مراجعه کند.

رييس كارگروه كاهش تقاضاي مبارزه با مواد مخدر تشخيص مصلحت نظام با بیان اینکه دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل کمک های بی نظیری را نسبت به ایران داشته است،گفت:بین سالهای 77 تا 82 این دفتر بازدیدهای بسیاری را از کشور داشت و کمک های خوبی را در حوزه درمان ارائه کرد. 6 ماه قبل نیز دفتر هماهنگ کننده درمان در کشورمان راه اندازی و ایران در منطقه به قطب درمان تبدیل شد. به عنوان یک کارشناس 20 ساله حوزه اعتیاد می گویم وقتی برنامه های درمان کشورهای همسایه ضعیف باشد این موضوع روی ما تاثیر می گذارد.

صفاتیان با رد درمان اجباری ماده 16 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:درمان اجباری و وجود مراکزی مانند شفق باعث می شود معتاد در سیستم درمان دچار مشکل شود.موافق فعالیت مراکز ماده 16 نیستم چرا که ارائه دارو و مددکاری در این مراکز نسبت به مراکز خصوصی و مطب ها ضعیف است.

وی ادامه داد: مشخص نیست وقتی معتاد از این مراکز مرخص می شود چه وضعیتی دارد و ممکن است بلافاصله به سمت موادمخدر برود.

این کارشناس ارشد درمان حوزه اعتیاد در پایان گفت: این مراکز نباید توسعه یابد و ارزیابی علمی نیز در مورد این مراکز انجام نشده و تاکنون میلیاردها تومان برای مراکز درمان اجباری هزینه شده است. بهتر است گسترش مراکز متوقف ودر صورت ارزیابی براساس نظرات کارشناسی این طرح را ادامه دهیم.

