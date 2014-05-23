دلایل رأی آوردن روحانی در انتخابات/مردم ایران از تفکرات تندرو دو جناح خسته بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر پنج شنبه شب در نشستی با عنوان «تبیین نسبت اعتدال و اصولگرایی» که توسط جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: دلایل زیادی در رأی آوردن آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران در سال 92 نقش داشت اما دلیل اصلی این موضوع را می توان در افکار تندرو هر دو جناح بررسی کرد.



وی افزود: در دوره قبلی ابتدا افکار عمومی به مدت هشت سال با تفکر تندرو اصلاح‌طلبی مواجه بود و 8 سال بعدی نیز با تندرویهای برخی اصولگرایان روبرو شد.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نهایت مردم ایران خسته از این مواجه با این همه افکار تندروانه و گاهی نیز تعامل با این دو جریان فردی را انتخاب کردند که سابقه رفتاری وی نشان از اعتدال گرایی داشت و خود نیز در تبلیغات انتخاباتی بر این موضوع تاکید می کرد.



مفهوم صحیح اعتدال در طبیعت خداوندی نهفته است



وی با تاکید بر این نکته که باید مفهوم اعتدال گرایی به درستی مشخص شود، بیان داشت: آقای روحانی از ماه‌های اول بعد از پیروزی در انتخابات گروهی را مسئول تحقیق و تعریف اعتدال کردند و امیدواریم هر چه سریع تر مفهوم این واژه تدوین شود چراکه اگر زمینه فکری مناسبی درباره این واژه ها نداشته باشیم ممکن است به بیراهه کشیده شویم.



باهنر اضافه کرد: نمونه این موضوع زمانی بود که در دوره اصلاحات برخی واژه‌ مدینة‌النبی را از واژه جامعه مدنی وام گرفتیم اما در ادامه راه گروه های مختلف این واژه را به نفع خودشان تعبیر کردند که در بسیاری از موارد مفهوم این واژه ها متضاد یکدیگر بود و گاه حتی در عمق این واژه ها مفهوم جامعه ضددینی نهفته بود.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفهوم اعتدال نهفته در طبیعت پیرامونی گفت: مفهوم اعتدال به آسانی در جای جای خلقت خداوندی قابل مشاهده است؛ اگر به درستی به اطراف خود بنگریم متوجه این نکته می شویم که همه چیز در این طبیعت در جای خودش است.



وی افزود: مطابق این موضوع اعتدال به معنای مساوات، برابری در امور نیست بلکه به معنای درست حرکت کردن و گام برداشتن در مسیر صحیح است.



هدف مستند "من روحانی هستم" ارائه چهره دلنشینی از رئیس جمهور بود



باهنر در ادامه این جلسه با اشاره به سروصداهایی که پیرامون مستند " من روحانی هستم" در اقشار مختلف جامعه از وزیر تا مردم عادی ایجاد شده است، گفت: منتقدان ساخت این فیلم را جهت‌دار و باهدف می دانند اما از دیدگاه من تهیه‌کنندگان فیلم تلاش کرده بودند چهره روحانی و دلنشینی را از رفتار رئیس جمهور نشان دهند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: شاید دلیل انتقادهای وارده به این فیلم این باشد که گرچه مطالب آن مستند و صحیح است اما این وقایع مستند به خوبی در کنار یکدیگر جای نگرفته اند و گاه تصور نادرستی به مخاطب القاء می کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات ژنو و موافقان و منتقدان این توافق بیان داشت: اینکه تصور کنیم همه سرنوشت ما بستگی به مذاکرات با خارج دارد و یا اینکه به کلی آن را نهی کنیم هر دو از حیطه اعتدال خارج است.



باهنر ادامه داد: رهبر معظم انقلاب عقیده دارند که باید از مذاکره کنندگان به دلیل کار سختشان حمایت کنیم اما در عین حال نیز در این مذاکرات باید نهایت دقت را به کار ببریم تا به اقتدار و سربلندی ایران آسیبی وارد نشود.



وی در ادامه این جلسه با اشاره به تعریفی از فعالان سیاسی کشور تصریح کرد: سیاستمداران امروز کشور را می توان به چهار گروه اصلاح‌ طلبان تندرو و ساختارشکن، اصلاح‌طلبان معتدل، اصولگرایان معتدل و اصولگرایان رادیکال و تندرو تقسیم کرد.



برخی با واژه اصلاح طلبی و اصولگرایی ساختارشکنی کردند



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه زمانی برخی با واژه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی ساختارشکنی کردند، بیان داشت : رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند که "به ظن من اصولگرای غیر اصلاح طلب و اصلاح‌طلب غیر اصولگرا نداریم و یک فرد مؤمن هم باید اصلاح‌طلب باشد و هم اصولگرا" و این می تواند چراغ راه ما در برخورد صحیح با این موضوع قرار گیرد.



وی در بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی مبحثی بین المللی محسوب می شود به گونه ای که در اجلاس داووس یکی از محورهای اصلی مورد بحث مقاوم کردن اقتصاد بود.



باهنر اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی در یک تعریف ساده به معنای این است که تاب‌آوری اقتصاد را بالا ببریم و با پیش بینی صحیح به قدری آن را قوی کنیم و به نوعی آن را در برابر مخاطرات احتمالی از هر نوعی بیمه کنیم.

