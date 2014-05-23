به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، به زودی با ارائه پیشنهادی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به ستاد هدفمندی یارانه ها هزینه صدور کارت هوشمند سوخت خودروها، افزایش می یابد.



سید محسن روحانی در گفتگو با مهر درباره جزئیات پیشنهاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به ستاد هدفمندی یارانه ها درباره افزایش هزینه صدور کارت هوشمند سوخت خودروها، گفت: در حال حاضر هزینه صدور کارت هوشمند سوخت برای خودروهای نو شماره و یا المثنی 10 هزار تومان است.



مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه بر اساس برآوردهای اقتصادی انجام شده در سال گذشته هزینه صدور کارت های سوخت با افزایش روبرو شده است، تصریح کرد: برآوردی که سال گذشته انجام گرفت نشان می دهد که هزینه صدور یک کارت هوشمند سوخت به بیش از 13 هزار تومان افزایش یافته است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطعا این هزینه در سال جاری و در صورت براورد جدید با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد، بیان کرد: از این رو به زودی با تکمیل و جمع بندی برآوردهای اقتصادی هزینه تمام شده یک کارت هوشمند سوخت تعیین می شود.



روحانی با یاآوری اینکه سال 1390 هزینه صدور یک کارت هوشمند سوخت 10 هزار تومان و این هزینه سال گذشته بیش از 13 هزار تومان بوده است، تبیین کرد: قطعا هزینه صدور کارت‌های هوشمند سوخت امسال افزایش می‌یابد.



مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه به زودی پیشنهاد جدید افزایش هزینه صدور کارت هوشمند سوخت به ستاد هدفمندی یارانه ها ارسال خواهد شد، افزود: سال گذشته قصد داشتیم این افزایش هزینه را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنیم که با توجه به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امکان پذیر نشد.



این مقام مسئول، تاکید کرد: این پیشنهاد امسال به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه می شود که در صورت موافقت این ستاد افزایش قیمت صدور کارت‌های هوشمند سوخت ابلاغ خواهد شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچگونه تغییری در هزینه صدور کارت هوشمند سوخت اعمال نشده است و همچون گذشته صدور کارت سوخت با هزینه 10 هزار تومانی انجام می‌شود.



به گزارش مهر، تاکنون بیش از 32 میلیون قطعه کارت هوشمند بنزین و گازوئیل صادر شده است که تعداد کل کارت‌های فعال هوشمت سوخت حدود 20 میلیون قطعه کارت است.

