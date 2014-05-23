محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر بودجه دانشگاه ها گفت: اگر دولت به دانشگاه ها کمک نکند با این گرانی ها نمی توانند سال را به آخر برسانند.

وی تا کید کرد: دولت باید دراین زمینه فکری کند.

معاون اداری مالی وزارت علوم پیش از این در خصوص آخرین وضعیت بودجه دانشگاهها به مهر گفته بود : در بودجه 93 وضعیت دانشگاه ها خیلی بهتر نمی شود و رشد آن بین 17 تا 18 درصد است.

وی عنوان کرده بود: مجلس شورای اسلامی خارج از لایحه پیشنهادی دولت اعتباری برای دانشگاه‌های مشکل دار اختصاص داده است. این اعتبار جدید قرار است با سازوکاری که تعریف می شود، بین دانشگاه هایی که مشکلات مالی دارند توزیع شود.