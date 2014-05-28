سید مهدی طباطبایی نژاد مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درباره اجرایی کردن سلسله برنامه‌هایی درباره حماسه خرمشهر در این مرکز سینمایی به خبرنگار مهر گفت: موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از جمله اولویت‌های همیشگی این مرکز در حوزه مستندسازی بوده و همه سال‌های گذشته برنامه‌های متفاوتی درباره آنچه در حوزه دفاع مقدس مطرح است، اجرایی شده است.

در حوزه دفاع مقدس دستمان خالی است

وی در ادامه افزود: اما واقعیت این است که مباحث مربوط به حوزه دفاع مقدس بسیار گسترده است و به هر بخش از این اقیانوس که نگاه می‌کنیم متوجه می شویم دستمان خالی است. به عنوان مثال در حوزه دیپلماسی جنگ هیچ فیلمی ساخته نشده و تنها در تلویزیون چند برنامه با این موضوع داشته ایم. در کل هیچگاه توجه و نگاه شایسته‌ای به حماسه دفاع مقدس در سینما صورت نگرفته است.

این مدیر سینمایی با اشاره به این مطلب که حماسه خرمشهر نقطه عطف 8 سال جنگ تحمیلی است، بیان کرد:‌ حماسه خرمشهر نقطه عطف هشت سال دفاع مقدس مردم در جنگ تحمیلی با عراق بود بنابراین اگر منصفانه نگاه کنیم باید فروتنانه در مقابل شهدا سر تعظیم فرود آوریم. از همین‌رو سلسله برنامه «حماسه خرمشهر در آیینه سینمای مستند» از جمله اولویت‌های شرعی و میهنی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود.

حماسه خرمشهر در هشت سال جنگ تحمیلی مغفول ماند

طباطبایی نژاد ادامه داد: از دیگر برنامه‌هایی که در این زمینه انجام داده ایم تولید آثار در حوزه دفاع مقدس و استقبال از طرح‌های ارائه شده در این حوزه از فعالیت های سینمایی است. آنچه ما را بر آن داشت تا برنامه ویژه ای برای حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار کنیم مغفول ماندن حماسه خرمشهر در تاریخ هشت سال جنگ تحمیلی بود. برهمین اساس با تجربه ای که به اتفاق دوستان خود ارد عطارپور، مرتضی رزاق کریمی و فرید فرخنده کیش در شورای مستند حوزه هنری داشتیم به تولید 20 فیلم با موضوع خرمشهر رسیدیم.

وی تولیداتی که در حوزه هنری انجام شده فیلم های خوبی با موضوع خرمشهر دانست و توضیح داد: حیفم آمد که به بهانه سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر از این مجموعه در مرکز گسترش سینمای مستند استفاده نکنم.

این مدیر سینمایی تاکید کرد: البته توجه به حوزه‌هایی چون تکریم مفاخر فرهنگی نیز از دیگر اولویت های این مرکز است. ناگفته نماند که تولیدات موفقی در زمینه های مختلف وجود داشته است اما باید به تولیداتی از این دست با نگاه کمال‌گرایی نگریسته شود.

«حکایت عاشقی» با موضوع حلبچه را در دستور کار داریم

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پاسخ به این که آیا در حمایت از تولید و حمایت فیلم‌های اول به آثاری با موضوع دفاع مقدس و حماسه خرمشهر مواجه شده است؟ گفت: از جهت وظیفه اداری ما موظف هستیم فیلمنامه هایی را که پروانه ساخت دریافت کرده‌اند مورد حمایت قرار دهیم و تاکنون 4 فیلمنامه فیلم اولی به دست ما رسیده است که از این تعداد تنها فیلمنامه «حکایت عاشقی» به کارگردانی احمد رمضان‌زاده و تهیه‌کنندگی مسعود جعفری‌جوزانی با موضوع حلبچه در حوزه دفاع مقدس و یا خرمشهر است.

در تولید فیلمنامه های ارزشی پیش قدم بوده ایم

وی در ادامه افزود: البته این امکان وجود دارد که کارشناسان مرکز قدم بردارند و فیلمساز شناسایی کنند. به عنوان نمونه در حوزه انقلاب اسلامی با دوستان سابق در بنیاد روایت فتح پای میز مذاکره نشسته‌ایم و اعلام حمایت از فیلمسازان را کرده و گفته‌ایم که در صورت دریافت پروانه ساخت از تولیدات با موضوعات دفاع‌مقدس حمایت می‌کنیم بنابراین سعی کردیم تا پیش‌قدم باشیم.

طباطبایی‌نژاد در پایان با اشاره به این مطلب که فیلمنامه هایی با موضوعات ملی و ارزشی از جمله اهداف کلان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، گفت: حمایت از فیلمنامه‌هایی با موضوع ملی و ارزشی از اولویت‌های مرکز است و اعلام کرده‌ایم که از هر نوع فیلمی با موضوع مقاومت حمایت می‌کنیم. ممکن است این فیلم با موضوع شهری و یا آپارتمانی باشد اما اگر از جهت محتوا از جمله فیلمنامه‌های ارزشی باشد قطعا مورد قبول قرار خواهد گرفت.