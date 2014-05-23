پیام بعثت حاکمیت دین در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران با اشاره به مبعث پيامبر رحمت و مهرباني حضرت محمد (ص) اظهار کرد: آموزه های حیات بخش اسلام سعادت دنیوی و اخروی همه انسانها را بر می آورد و اسلام در همه شئون زندگی انسان دخالت می کند.

امام جمعه چناران افزود: جهاد و دفاع، چگونگی برخورد مسلمانان با یکدیگر، همچنین برخورد آنان با کافران، و ... مهم ترین و اساسی ترین بخش از آموزه های اسلام را تشکیل می دهند و جهت رسیدن به این اهداف عالیه باید حکومت اسلامی تشکیل شود.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر روز مقاومت و پیروزی گفت: فتح خرمشهر در روند تحولات جنگ تحميلى، نماد و مظهر مقاومت سرسختانه ملت ايران و پيروزى بر دشمن متجاوز عراقى است.

وي افزود: نگاهى به رخدادهاى پس از فتح خرمشهر و پيام‏هاى رسمى و غير رسمى دولت‏ مردان آمريكايى و متحدانش، به‏روشنى حكايت از آن دارد كه بر پا كنندگان اصلى جنگ تحميلى، از كارآمدى طرح حمله نظامى به ايران نا اميد شده بودند و براى ‏مقابله با نظام اسلامى راه‏كار ديگرى را دنبال مى‏كردند، چراكه ادامه جنگ از يك‏سو، حركت پرشتاب نهضت‏هاى اسلامى را در منطقه به‏دنبال داشت و از سوى ديگر، براى قدرت‏هاى بزرگ كه در سطح بسيار گسترده‏اى به نفع عراق وارد اين كارزار شده بودند، شكست ارتش عراق، ترجمان ناكامى آنان بود.

امام جمعه چناران بیان کرد: خرمشهر با مقاومت به آزادى رسيد و به يك حماسه فرازمانى و فرامكانى بدل شد. امام جمعه چناران ادامه داد: ما براساس الگوى مقاومت در خرمشهر، جنگ جديدى را با دشمن پى‏ ريزى كرديم و با اعتماد به نقش حاصل از آن در عرصه‏ هاى سياسى اجتماعى و امنيتى وارد عمل شديم و رزمندگان شجاع ما با مقاومت در خرمشهر، جنگ تحميلى را به شكست تحميلى براى دشمن تبديل كردند.

حجت الاسلام تاجی افزود: فتح خرمشهر بيانگر يك دكترين و استراتژى نظامى جديد و آغازگر روش جديد در مديريت كشور در عرصه دفاعى امنيتى بود كه بايد آن‏را شناخت و به‏عنوان يك الگوى موفق، در حل معضلات اساسى كشور مخصوصاً در بحرانها از آن استفاده كرد.

وی با اشاره به پایان دورچهارم مذاکرات هسته ای بین ایران وغرب با ادامه روند كنونى وزياده ‏خواهى‏ هاى غرب مى‏توان اميدى به مذاكرات وين بست؟گفت: آنچه مسلم است تيم مذاكره ‏كننده ايرانى بر اساس چارچوب اصولى و منطقى و خطوط قرمز خود در مذاكرات وين حضور داشته و عدم وجود اراده قاطع براى حل و فصل اختلافات و تصميم نداشتن براى پرداخت هزينه‏ هاى تبليغات غيرواقعى ساليان گذشته عامل اصلى كندى پيشرفت در اين دور از مذاكرات بوده است.

امام جمعه چناران افزود: مادامى كه 1+5 وارد موضوعاتى خارج از برنامه اقدام مشترك شده و يا برخلاف روحيه همكارى و مشاركت و بُرد طرفين در مذاكرات حاضر شود، مسير گفتگوها به نتيجه مشخصى نخواهد رسيد.

وی با اشاره به اینکه نباید حل همه مشکلات کشور را به مذاکرات گره زد گفت: تكيه بر توان داخلى و استحكام ساخت درونى نظام از جمله كليدواژه‏هايى است كه رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأكيد داشته و به‏ عنوان رمز عبور از تهديدها و تحريم‏هاى دشمن ياد كرده‏اند و از ديدگاه مقام معظم رهبرى پايه اصلى‏ حركت كشور به‏ سوى وضع مطلوب و توفيق در حل مشكلات كشور بيش از آن‏كه بر استفاده از ظرفيت‏ها و امكانات خارجى مبتنى باشد، بر انسجام و استحكام درونى و تمركز انرژى در داخل كشور بنا نهاده شده است و حتى ‏از منظرى، شرط توفيق در استفاده از امكانات و راهكارهاى خارجى نيز به ميزان انسجام و استحكام درونى كشور بستگى دارد.