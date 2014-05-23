به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی عکاشه، رییس انجمن جراحان ارتوپدی در حاشیه کنفرانس ماهیانه که ظهر جمعه در دفتر این انجمن برگزار شد، خبر داد، با بیان این مطلب گفت: جراحی تعویض مفاصل لگن و زانو از میان سایر جراحی‌‌‌های ارتوپدی در رأس موفقیت است.

وی افزود: در اغلب موارد تصادفات بیشترین میزان علل جراحی‌های تعویض مفصل لگن و ران را به خود اختصاص داده است و افزایش سن و کهولت آن و آرتروز نیز یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دلایل جراحی تعویض مفصل زانو است که در این زمینه، انجام ورزش‌های مناسب و تغذیه سالم می‌تواند تا حد چشمگیری مانع از بروز ساییدگی مفاصل به ویژه در دوران پیری شود.

به گفته رییس انجمن جراحان ارتوپدی، علم ارتوپدی و به ویژه جراحی آن به علت داشتن تجهیزات و ابزارآلات خاص و ویژه، ‌گرانقیمت‌ترین علم در میان سایر رشته‌های پزشکی است.

وی ادامه داد:متأسفانه افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر به علت تحریم‌های مختلف منجر به دو برابری نرخ تجهیزات جراحی ارتوپدی و در نتیجه افزایش هزینه‌های جراحی شد ولی علی‌رغم همه این مشکلات خوشبختانه با تولیدات داخلی به ویژه در زمینه تولید مفاصل ران و زانو، هم‌اکنون مشکلی در زمینه تأمین تجهیزات نداریم و امید می‌رود که با همکاری وزارت بهداشت میزان تولیدات داخلی در خصوص تولید تجهیزات جراحی باکیفیت به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری در این راستا،‌ افزایش یابد.