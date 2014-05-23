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۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

رییس انجمن جراحان ارتوپدی:

تعویض مفاصل موفق‌ترین جراحی ارتوپدی در ایران/ سیر صعودی رضایت‌مندی از جراحی ارتوپدی به مرز 95 درصد رسید

تعویض مفاصل موفق‌ترین جراحی ارتوپدی در ایران/ سیر صعودی رضایت‌مندی از جراحی ارتوپدی به مرز 95 درصد رسید

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی با بیان اینکه تعویض مفاصل یکی از موفق ترین جراحی های ارتوپدی در ایران است، گفت: به رغم وجود تحریم‌های فراوان،‌ ایران توانسته است در زمینه تعویض مفاصل در جراحی مفاصل در جراحی ارتوپدی گوی سبقت را از دیگر کشورها برباید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی عکاشه، رییس انجمن جراحان ارتوپدی در حاشیه کنفرانس ماهیانه که ظهر جمعه در دفتر این انجمن برگزار شد، خبر داد، با بیان این مطلب گفت: جراحی تعویض مفاصل لگن و زانو از میان سایر جراحی‌‌‌های ارتوپدی در رأس موفقیت است.

وی افزود: در اغلب موارد تصادفات بیشترین میزان علل جراحی‌های تعویض مفصل لگن و ران را به خود اختصاص داده است و افزایش سن و کهولت آن و آرتروز نیز یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دلایل جراحی تعویض مفصل زانو است که در این زمینه، انجام ورزش‌های مناسب و تغذیه سالم می‌تواند تا حد چشمگیری مانع از بروز ساییدگی مفاصل به ویژه در دوران پیری شود.

به گفته رییس انجمن جراحان ارتوپدی، علم ارتوپدی و به ویژه جراحی آن به علت داشتن تجهیزات و ابزارآلات خاص و ویژه، ‌گرانقیمت‌ترین علم در میان سایر رشته‌های پزشکی است.

وی ادامه داد:متأسفانه افزایش نرخ دلار در سال‌های اخیر به علت تحریم‌های مختلف منجر به دو برابری نرخ تجهیزات جراحی ارتوپدی و در نتیجه افزایش هزینه‌های جراحی شد ولی علی‌رغم همه این مشکلات خوشبختانه با تولیدات داخلی به ویژه در زمینه تولید مفاصل ران و زانو، هم‌اکنون مشکلی در زمینه تأمین تجهیزات نداریم و امید می‌رود که با همکاری وزارت بهداشت میزان تولیدات داخلی در خصوص تولید تجهیزات جراحی باکیفیت به ویژه از طریق جذب سرمایه‌گذاری در این راستا،‌ افزایش یابد. 

کد مطلب 2297225

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