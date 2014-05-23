نمایندگان گلستان حاضر به جلسه مشترک با استاندار در حضور وزیرکشور نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یازرلو ظهر جمعه در گرگان در پاسخ به ادعای تعطیلی جلسه یا عناوینی چون جنجال در جلسه بیان داشت: سیاست وزارت کشور در تعامل سازنده و منطقی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، ولی نمایندگان محترم استان (به عبارت دقیق تر ، تعدادی از آنها)، علیرغم پیشنهاد و تاکید وزیر کشور ، مبنی بر گفتگوی دوطرفه و رعایت جهات عدالت در گفتگو ، حاضر نشدند نقطه نظرات و نقد های خود را در یک گفتگوی رودر رو با استاندار گلستان مطرح نمایند.

وی با بیان اینکه فقط با شنیدن حرفها و نقطه نظرات دو طرف می توان به یک قضاوت و نتیجه گیری منطقی رسید، تصریح‌کرد: برپایه همین دیدگاه ، آقای امیری قائم مقام وزیر کشور از نمایندگان استان خواست تا با شرکت در این دیدار همه مطالب خود را مطرح و نقطه نظرات استاندار را نیز بشنوند. اما گفتگوها و مذاکره ایشان با نمایندگان به نتیجه نرسید و آنها بر دیدار با وزیر کشور بدون حضور استاندار تاکید کردند.

وی افزود: وزیر محترم کشور نیز شنیدن یک سویه نظرها و یک طرفه قاضی رفتن را صحیح و منطقی تشخیص ندادند و پس از اطمینان از عدم موافقت نمایندگان با چنین دیداری، آن را لغو کردند.

علی یازرلو با بیان اینکه پیرو بیانات اخیر ریاست محترم جمهوری دوره پیام های یکطرفه سر آمده است از آمادگی استاندار گلستان برای تعامل و نشست های سازنده با نمایندگان محترم استان، با رعایت حدود قانونی خبر داد.