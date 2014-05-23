عید مبعث عید تاریخ انسانیت است/ وجود چالش افراد آگاه و شجاع را نگران نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: عید مبعث پیامبر اکرم(ص)، بزرگترین حادثه تاریخ بشریت است؛ دین پیامبر، هم دین جهادی و هم دین جاودانه بوده و بر مبنای قوانین الهی، رحمت، عترت و عدالت پایه گذاری شده است.

وی افزود: زمانی حضرت محمد(ص) بعثت کردند که بشریت گور خود را با دستان خود کنده بود و شرایط اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی در مرحله زیر صفر قرار داشت و وحشیت در عربستان و سایر کشورهای دنیا اوج گرفته بود که با مبعث پیامبر تحویلی تاریخی در جهان روی داد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از مبعث اسلام است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی نه تنها ادامه دهنده راه بعثت پیامبر اسلام است بلکه صادرکننده انقلاب اسلامی به سایر کشورهای دنیاست و باید دولت و مردم ایران ثابت کنند که می توانند الگوی خوبی برای دیگر کشورها باشند و این امر در سایه آشکار بودن آثار اسلامیت در جامعه ممکن خواهد بود.

آیت الله مجتهدشبستری در ادامه به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: فتح خرمشهر فصل مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است و اگر این فتح صورت نمی گرفت و ذره ای از خاک ایران دست رژیم صدام می افتاد، شاید سرنوشت جنگ جور دیگر رقم می خورد که این آزادسازی حاصل مقاومت رزمندگان و مردم خرمشهر بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود به سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: امیدواریم قانونگذاران مجلس بر طبق کتاب و سنت قوانین را تصویب کنند و نظارت مطلوبی بر عملکرد دولت داشته باشند و یکی از خواسته های مهم مردم مبنی بر اصلاح وضع نابسامان اقتصادی و فرهنگی را محقق سازند.

امام جمعه تبریز در ادامه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در میان دانش آموختگان نظامی اشاره کرد و گفت: نسل جوان باید بر افق های دور آینده و تشکیل تمدن نوین اسلامی تمرکز کنند و تنها آینده نزدیک پیش رو نبینند چراکه آینده از آن اسلام است.

وی همچنین ادامه داد: برخی ها در خصوص مسائل خارجی اظهار نگرانی می کنند که باید گفت وجود چالش، افراد بصیر، آگاه و شجاع را نگران نمی کند بلکه می توان از وجود ظرفیت های موجود داخلی استفاده کرد.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه ملت ایران در طول 35 سال، با عدم قبول نظام سلطه، زورگویان جهان را خشمگین ساخته، افزود: آمریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام باید بدانند، ملت ایران با دستان خالی و کمترین امکانات در هشت سال دفاع مقدس یک تنه در مقابل قدرت های دنیا ایستادند و امروز نیز با وجود بیشترین تجهیزات، نیروهای مجرب و ملت ثابت می کنند هر گونه سوقصد نسبت به ملت ایران جواب دندان شکننده ای روبرو می شوند.