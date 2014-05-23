وحدت میان نیروهای ایرانی خرمشهر را آزاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید حسن حسینی در خطبه های نماز جمعه سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اظهارداشت: وحدت میان نیروهای ایرانی مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در آزادسازی خرمشهر بود و این مهم منجر به تحقق این واقعه بزرگ شد.

وی با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر فتح الفتوح ایرانی ها در دوران دفاع مقدس بود، عنوان کرد: آزادسازی خرمشهر یکی از معجزات الهی بود چراکه در این نبرد تجهیزات نیروهای بعثی با نیروهای غیور و فداکار و ایثارگر ایرانی قابل مقایسه نبود.

وی حفظ ارزش های دفاع مقدس و نشر فرهنگ ایثار و شهادت را نیازمند تلاش بیشتری خواند و بیان کرد: انتقال این ارزش ها به نسل آینده نیازمند تعامل و همکاری وهمدلی است.

امام جمعه موقت سنندج دربخش دیگری از سخنانش با تبریک سالگرد تاسیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: نمایندگان مجلس باید با درنظر گرفتن توانمندی های موجود در جامعه و شناخت وشناسایی نیازها اقدام به رفع مشکلات استان کنند.

ماموستا حسینی افزود: مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند در راستای توسعه و پیشرفت استان مصوباتی در مجلس به تصویب برسانند و همواره بر اجرای قوانین نیز نظارت مطلوبی داشته باشند.

وی با تسلیت درگذشت عباس کمندی هنرمند پیشکسوت موسیقی کردستان، بیان کرد: این هنرمند برجسته در زمینه های هنری و فرهنگی در استان فعالیت چشمگیری داشت و در راستای اعتلای هنر تلاش فراوانی نمود و شاگردان زیادی نیز تربیت کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم شاگردان این استاد برجسته راه او را ادامه دهند و در عرصه های مختلف هنری نقش آفرینی کنند و توانمندی ها و استعدادهای موجود در استان را به تمام کشور و حتی دنیا نشان دهند.