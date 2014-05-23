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۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

حجت الاسلام امینی:

ملت ایران با منطق و بصیرت به راه خود ادامه می دهد

ملت ایران با منطق و بصیرت به راه خود ادامه می دهد

شاهرود – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به این که انقلاب اسلامی بر اساس اهداف و آرمان های متعالی شکل گرفته گفت: این ملت با اقتدار با استفاده از منطق و بصیرت به راه خود ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان شاهرود با تاکید بر عزم و اراده، بینش و بصیرت ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی افزود: همانطور که مولا و مقتدای ما رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند سختی نباید ما را نا امید کند.

وی ضمن گرامیداشت فتح خرمشهر خاطر نشان کرد: امروز جوانان این مرز و بوم، جوانان همان دوره هشت سال دفاع مقدس هستند که با عشق به دین و وطن با اقتدار مقابل هرگونه زورگویی ایستاده اند.

امام جمعه موقت شهرستان شاهرود تصریح کرد: ملت ایران همواره ثابت کرده در برابر ناملایمات و سختی ها مقاوم است و پیروزی ملت در فتح خرمشهر، نمونه ارزشمندی است که در تاریخ ایران اسلامی به عنوان یک حماسه ماندگار ثبت شده است.

امینی با اشاره به مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) عنوان کرد: بعثت در میانه راه قرار گرفته و اهداف آن هنوز به پایان نرسیده و با ظهور منجی عالم بشریت به تحقق خواهد پیوست.

در نماز جمعه این هفته شاهرود از خدمات مرحوم میرحسنی پدر دو شهید هفته گذشته به دیار باقی شتافت در ساخت محل نماز جمعه فعلی شاهرود تجلیل شد.
 

کد مطلب 2297282

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