تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سوم خردادماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم رجب سال 1345 هجری قمری و بیست و چهارم می سال 2014 میلادی.

- فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب بین دو تیم رئال مادرید و آتلتیکو مادرید در ورزشگاه استادیو دالوژ شهر لیسبون پرتغال برگزار می‌شود.

- بیست و پنجمین دوره رقابتهای لیگ جهانی والیبال امروز هم با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* برزیل - ایتالیا

* بلغارستان - آمریکا

* آلمان - ژاپن

* آرژانتین - فرانسه



- تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران امروز هم در اردوی اتریش پیگیری می‌شود.

- رقابتهای دوستانه ملی امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* بورکینافاسو - مراکش

* عربستان - مولداوی

* ارمنستان - عراق

* استرالیا - آفریقای جنوبی