تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سوم خردادماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم رجب سال 1345 هجری قمری و بیست و چهارم می سال 2014 میلادی.
- فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب بین دو تیم رئال مادرید و آتلتیکو مادرید در ورزشگاه استادیو دالوژ شهر لیسبون پرتغال برگزار میشود.
- بیست و پنجمین دوره رقابتهای لیگ جهانی والیبال امروز هم با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* برزیل - ایتالیا
* بلغارستان - آمریکا
* آلمان - ژاپن
* آرژانتین - فرانسه
- تمرینات آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران امروز هم در اردوی اتریش پیگیری میشود.
- رقابتهای دوستانه ملی امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* بورکینافاسو - مراکش
* عربستان - مولداوی
* ارمنستان - عراق
* استرالیا - آفریقای جنوبی
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