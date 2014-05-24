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۳ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و پیگیری رقابتهای لیگ جهانی والیبال از مهمترین اتفاقات ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه سوم خردادماه سال 1393 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم رجب سال 1345 هجری قمری و بیست و چهارم می سال 2014 میلادی.

- فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب بین دو تیم رئال مادرید و آتلتیکو مادرید در  ورزشگاه استادیو دالوژ شهر لیسبون پرتغال برگزار می‌شود.

- بیست و پنجمین دوره رقابتهای لیگ جهانی والیبال امروز هم با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* برزیل - ایتالیا
* بلغارستان - آمریکا
* آلمان - ژاپن
* آرژانتین - فرانسه

- تمرینات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران امروز هم در اردوی اتریش پیگیری می‌شود.

- رقابتهای دوستانه ملی امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* بورکینافاسو - مراکش
* عربستان - مولداوی
* ارمنستان - عراق
* استرالیا - آفریقای جنوبی

کد مطلب 2297355

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