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۳ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۱

بازیکن تیم فوتبال کاردیف سیتی کفش‌ها را آویخت

بازیکن تیم فوتبال کاردیف سیتی کفش‌ها را آویخت

"کرگ بلیمی" مهاجم تیم فوتبال کاردیف سیتی با بیان اینکه بیشتر از این توان حضور در میدان را ندارد از فوتبال خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرگ بیلمی 34 ساله در مدت زمان حضور خود در فوتبال در 10 باشگاه به بازی پرداخت. وی همچنین 78 بار با پیراهن تیم ملی ولز به میدان رفته است.

بلیمی در گفتگو با ولز آنلاین اظهار داشت: این همواره در ذهن من بود که در یکی دو سال آینده به فوتبال خود پایان و می‌بایست در این خصوص تصمیم می‌گرفتم. باید به بدنم گوش می‌کردم. زمان خداحافظی فرا رسیده بود. بدنم دیگر نمی‌کشید.

بلیمی در تیم‌های نوریچ، کاونتری، نیوکاسل، بلکبرن، وستهام، منچسترسیتی، سلتیک، حضور در لیورپول در دو مقطع و کاردیف سیتی بازی کرده است.

کد مطلب 2297427

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