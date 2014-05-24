افرد با غیرت در بازسازی خرمشهر از خود تعصب نشان دهند

دکتر عبدالحسین مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان به مردم این شهر و دوقلوی بهم چسبیده اش آبادان افزود: جغرافیای دوران دفاع مقدس ویژگی خاصی داشت، همه اعم از مردم و نظام در حمایت از آن بخش اعلاء و ویژه خرمشهر به پا خاستند، مجموعه مردم با غیرت از آنچه تحت نام ناموس خوانده گفته مي شد، حمایت و پشتیبانی کردند.



وی اظهار کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس همواره شاهد مظلومیت همه کسانی که در دفاع مقدس در اين شهر حضور ذاشتند، اعم از زن، مرد و تمامی کسانی که دچار آسیب شده بودند و حتی آذوقه ای برای خوردن نداشتند تا آن رزمندگانی که در پشت دژها مستقر بودند و از کیان مملکتشان دفاع می کردند، بودیم.



استاندار خوزستان تصریح کرد: مسجد جامع خرمشهر به عنوان یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی و مسجد رسول و قائم در آبادان نیز به عنوان مراکز حامی، پشتیبانی خوبی از رزمندگان داشتند.



مقتدايي یادآور شد: هر فرد با غیرتی که این را تجربه کرده است و با تعصب در جهت آزاد سازی خرمشهر از چنگال رژیم بعث جانانه مبارزه کرد اکنون نیز بايد در بخش بازسازی هم از خود تعصب و غیرت به خرج دهد.



وي با اشاره به اینکه فتح خرمشهر جزء عملیاتهای ویژه رزمندگان اسلام به شمار می رود، گفت: عملیات بازسازی خرمشهر ابتر مانده است، متاسفانه آن توجه خاصی را که در دوران بازسازی می بایست به شهر شود، مغفول ماند.



استاندار خوزستان افزود: در جای جای شهرهای آبادان و خرمشهر امنیت، غیرت و شجاعت به چشم می خورد، مردم این شهرها ملی ترین مردم هستند.



مقتدايي اظهار کرد: زمانی این دو شهر به لحاظ جذب سرمایه گذار در کشور نمونه بودند، اکنون نیز با تلاشهای صورت گرفته زمینه های سرمایه گذاری و کار در این منطقه که اکنون منطقه آزاد اروند نامگذاری شده است ایجاد شده است.



وی تصریح کرد: در زمان حاضر امنیت سرمایه گذاری در این منطقه مهیا است، آبادان و خرمشهر به موازات یکدیگر در احیا مملکت نقش بسزایی داشته و دارند.



استاندار خوزستان یادآور شد: حماسه مردم خرمشهر در دفاع 45 روزه ناشی از غیرت بود که ریشه در تعصب مردم داشته است.