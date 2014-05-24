آغاز رسمی عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان راه آهن تبریز/ استانداردسازی پارک های منطقه 6 شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد روشنی شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشخصات این پروژه مهم در ساماندهی بار ترافیکی غرب تبریز اظهار داشت: این طرح شامل یک پل به طول 410 متر و عرض عرشه 24.5 متر است که با تلفیقی از بتن و فولاد، در مدت 24 ماه در طول جاده سنتوی تبریز احداث خواهد شد که برای امسال 10 میلیارد ریال از 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته به این پروژه هزینه خواهد شد.

شهردار منطقه شش تبریز با ضروری خواندن همکاری مردم در اجرای پروژه هایی از این دست گفت: گرچه با همکاری ارگان های مختلف، تهمیدات لازم برای کاهش مشکلات ترافیکی میدان راه آهن به عنوان اصلی ترین تبادل جنوب غرب تبریز در زمان اجرای پروژه انجام گرفته اما انتظار داریم شهروندان نیز نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.

وی در عین حال با بیان اینکه تلاش مجموعه شهرداری جلب رضایت عمومی است اظهار داشت: بر اساس دستور شهردار کلانشهر تبریز، با هدف رضایت شهروندان، پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان راه آهن در کمترین زمان ممکن به اتمام خواهد رسید و با توجه به اینکه این مسیر نقش اصلی را در شریان تبادل غرب تبریز دارد، از مسئولان امر درخواست می کنیم تخصیص اعتبارات این طرح عظیم به موقع صورت گیرد تا در اسرع وقت شاهد پایان و افتتاح تقاطع غیرهمسطح میدان راه آهن باشیم.

شهردار منطقه شش تبریز در ادامه با اشاره به اجرای 50 پروژه عمرانی در این منطقه، از فعال شدن تمام پروژه های عمرانی در سطح این حوزه خبر داد و افزود: با توجه به اینکه هرگونه تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی،‌ ضمن هدر دادن زمان و منابع مالی، باعث نارضایتی شهروندان می شود، تاکید شهردار کلانشهر تبریز نیز تسریع در روند اجرای تمام طرح های درحال اجرا می باشد.

روشنی تصریح کرد: پرداخت های مالی به پیمانکاران نیز باید قانونمند شده و با تدوین تقویم کاری،‌ هزینه های مربوطه بر اساس میزان پیشرفت پروژه پرداخت خواهد شد.

شهردار منطقه 6 تبریز با اشاره به اینکه تمام پروژه های عمرانی باقیمانده از سال 92 و نیز پروژه های تعریف شده در سالجاری باید پیش از اتمام فصل کاری تبریز به اتمام برسد تاکید کرد: بازرسان و ناظران منطقه هر 10 روز یکبار روند پروژه های درحال اجرا را بررسی کرده و گزارش پیشرفت کار را ارائه خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت زیباسازی و جلوگیری از آلودگی های بصری در اجرای پروژه های عمرانی به عنوان بخشی از حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: از این پس هنگام اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه لازم است محوطه پروژه با استفاده از کاور مناسب پوشیده شود.

روشنی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را از مهمترین اولویتهای این منطقه عنوان کرد و افزود: هم اکنون طرح شناسایی باغات مشجر و تبدیل آنها به پارکهای محله ای با مشارکت بخش خصوصی در حوزه شهداری منطقه 6 آغاز شده است.

وی با اشاره به طرح استاندارسازی پارک های این منطقه شهرداری گفت: وضعیت پارک های موجود نیز برداشت شده و نسبت به استانداردسازی پارک های منطقه بر اساس تعاریف روز اقدام می شود و بر اساس این طرح، تمام شاخصه های پارک های محله ای شامل سرویس های بهداشتی، سیستم روشنایی، وسایل تفریح بازی و استراحت و حتی پوشش گیاهی ساماندهی و استانداردسازی شده و کاربری های مورد نیاز در جوار آنها ایجاد می شود.

شهردار منطقه شش تبریز در پایان با اشاره به دیگر پروژه های در حال اجرای این منطقه نیز خاطر نشان شد: ادامه جذب مشارکت بخش خصوصی در شهرک مبل و خودرو، توفقگاه اتوبوس در مایان، اجرای آبنما و سرویس بهداشتی در میدان کارگر از دیگر پروژه های در دست اجرای این منطقه است.