خودباوری موجب توسعه لرستان می شود/ ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در ابعاد مختلف اظهار داشت: به طور حتم استفاده از این ظرفیت و همچنین حضور پررنگ بخش خصوصی در جلسات در راستای توسعه استان بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی به عنوان یک ظرفیت مهم و تاثیر گذار در حوزه توسعه و سرمایه گذاری لرستان ورود کند استان زمینه رشد و شکوفایی را پیدا خواهد کرد گفت: در این راستا دولت و همچنین بخش خصوصی باید همکاری و همدلی لازم را در زمینه رشد و توسعه استان داشته باشند.

استاندار لرستان با بیان اینکه هم اکنون لرستان در حال طی کردن مسیر توسعه است تصریح کرد: باید با همکاری و همدلی بخش خصوصی و دولتی از موضوع سرمایه گذاری ستیزی در استان به مسئله سرمایه سازی برسیم.

بازوند با تاکید بر نفوذ دولت و همچنین بخش خصوصی استان به عمق توسعه بیان داشت: در غیر اینصورت به توسعه مدنظر در ابعاد مختلف دست پیدا نخواهیم کرد و نمونه آن پروژه های نیمه تمام فراوانی است که از سالهای گذشته باقی مانده و نمادی از عدم نفوذ به عمق توسعه هستند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که بخش خصوصی به مسیر توسعه استان ورود پیدا نکند سرمایه گذاری و توسعه نیز صورت نخواهد گرفت عنوان کرد: ما نباید چشم به راه اعتبارات دولتی باشیم چرا که این اعتبارات محدود هستند و زمینه توسعه استان را فراهم نخواهند کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در زمینه های مختلف استان ادامه داد: باید با این اقدامات احساس غربت و تنهایی که برای بخش خصوصی در استان ایجاد شده رفع و در لرستان سرمایه گذاری کند.

بازوند با تاکید بر ایجاد روحیه خودباوری در راستای توسعه استان عنوان کرد: اگر به خودباوری نرسیم نمی توانیم به توسعه برسیم و لازمه ایجاد این روحیه حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف استان است.

وی با تاکید بر اینکه خودباوری پایه مدیریت جهادی است ادامه داد: خودباوری و خدا باوری مدیریت جهادی را بارور می کند و موجب رشد و توسعه لرستان می شود.

استاندار لرستان بر ضرورت رفع موانع موجود برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان از سوی دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد و گفت: این امر نیز در قالب راه اندازی پنجره واحد کسب و کار در استان تحقق می یابد.