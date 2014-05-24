درگیری میان حامیان السیسی و صباحی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حامیان اخوان المسلمین روز جمعه در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری مصر در مناطق مختلف این کشور اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر را که دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در این کشور برگزار می شود محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، با دخالت نیروهای امنیتی مصر این تظاهرات به درگیری و خشونت کشیده شد و در جریان این درگیریها سه نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر پایگاه النشره از وقوع درگیری میان حامیان دو نامزد ریاست جمهوری مصر، " عبدالفتاح السیسی" و "حمدین صباحی" در میدان التحریر قاهره خبر داد.