مریم امینی کارگردان نمایش «بانوی زیبای من» به خبرنگار مهر گفت: این نمایش از ۲۸ اردیبهشت اجرای خود را در تالار محراب آغاز کرده است و تا ۱۳ خرداد ماه در این سالن روی صحنه خواهد بود. متن این نمایشنامه نوشته الن جی لرنر بر اساس «پیگمالیون» جرج برنارد شاو است که من این متن را ترجمه کردم و با الهام گرفتن از فیلم «بانوی زیبای من» آن را به فارسی برگرداندم. برای این نمایش مدت دو سال تمرین کردیم و بعد از این همه مدت تمرین، توانستیم پانزده شب در تالار محراب اجرا بگیریم.

او ادامه داد: سالن برای اجرای این نمایش نمی‌دادند و من خیلی تلاش کردم تا بتوانم این کار را در تئا‌تر شهر یا ایرانشهر به صحنه ببرم اما هر بار با بن‌بست مواجه شدم و هیچ حمایتی از این کار صورت نگرفت. با هر مجموعه‌ای که صحبت کردم می‌گفتند تجربه اولت است و باید حداقل سابقه کارگردانی یک یا دو نمایش را در کارنامه خود داشته باشید.

امینی ضمن گلایه از این شرایط گفت: گروه‌های جوان وقتی می‌خواهند برای سالن درخواست دهند از آن‌ها بازیگر چهره می‌خواهند و یا می‌گویند که باید سابقه کارگردانی در پرونده خود داشته باشید. یک گروه جوان بدون حمایت مراکز مختلف چطور می‌تواند روی پای خود بایستد و انگیزه کار داشته باشد.

کارگردان جوان عرصه نمایش در پایان بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که من در طول اجرای این نمایش داشتم این بود که به من دیر خبر داند که می‌توانیم ۱۵ شب در تالار محراب اجرا داشته باشیم و ما نتوانستیم به خوبی اطلاع رسانی کنیم و فرصت کمی برای تبلیغات این نمایش داشتیم اما «بانوی زیبای من» با استقبال بیشتری نسبت به نمایش‌های دیگری که در این سالن اجرا می‌روند مواجه شد.

در این نمایش که تا ۱۳ خرداد در تالار محراب اجرا خواهد داشت، صفورا نراقی، حمیدرضا لازمی، محسن رضایی، می‌ناحسینی مقدم، هادی شمس، می‌نامحب‌زاده، حامدشاه‌پروری، مجتبی شاکری، فرشیدروشنی و مینا امینی به ایفای نقش پرداخته‌اند.