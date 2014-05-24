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۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

حسینی:

قیام 15 خرداد استمرار تاسوعا وعاشورای حسینی است

قیام 15 خرداد استمرار تاسوعا وعاشورای حسینی است

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل گفت: قیام14 و15خرداد برای مردم ایران استمرار قیام تاسوعا و عاشورای حسینی و استمرار همان حرکت سالار شهیدان در کربلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست کمیته فرهنگی سالگرد ارتحال حضرت امام راحل گفت: این نهاد بعنوان مسئول کمیته فرهنگی هر ساله  بخصوص امسال درصدد برگزاری مراسم ارتحال در کلیه ادارات، مراکزعلمی، دانشگاهی و نهادهای فرهنگی است.

وی حضور مردم ولایت مدار بابل را در مراسم ارتحال چشمگیر برشمرد و گفت: تکریم این روز به عنوان یوم الله  درحفظ  شعائر اسلامی در دستور کار مردم ایران قرار دارد لذا برای مردم  ایران همانگونه که اجراء مراسم  تاسوعا وعاشورای حسینی نیازی  به تبلیغات  و تاکیدات  ندارد 14  و15خرداد نیز اقبال حضور مردم در مراسم درونی بوده  وهرساله باشکوه تر از قبل برگزارمی شود.

این مسئول تصریح کرد: این روز بعنوان شعائر الهی در باورها و اعتقادات مردم ایران جای خود را حفظ کرده است.

حسینی اذعان داشت: بابل یکی ازشهرهای مهمی است که عاشقان امام هر ساله به صورت پیاده به سمت مرقد امام حرکت می کنند که ترکیب جمعیتی  آن نشان دهنده عشق و اقبال جوانان و پیشکسوتان به نظام و رهبری است.

رئیس اداره ارشاد بابل خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی هنری 120 گانه سطح شهرستان، مرکز و بخش های چند گانه شهرستان در شب ارتحال امام  و 15خرداد به شکل متمرکز درمدرسه صدرخاتم النبیاء بابل  مراسمی برگزار خواهند کرد.

وی گفت: همچنین همزمان ،تمام مساجد120 گانه،پایگاه مقاومت بسیج نیزمیزبان  این مراسم با حضورمردم  ولایت مدارهستند.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد ارتحال امام (ره) از تحت پوشش بودن 300 واحد فرهنگی هنری زیرنظر ارشاد بابل خبر داد و گفت: چایخانه ها ،کانون های تبلیغاتی، موسسات فرهنگی، هنری،موسسات قرآنی ،آموزشگاههای آزاد هنری ، نقاشی،طراحی ، موسیقی ،گالری های عرضه محصولات فرهنگی هنری ،فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی، دکه های مطبوعاتی ومراکزانتشاراتی از جمله نهادهای فرهنگی تحت پوشش ونظارت ارشاد هستند.

کد مطلب 2297666

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