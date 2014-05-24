بصیرت شناسی مردم خرمشهر باید برای همگان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر علی رجبی وندوچالی پیش از ظهر شنبه در جمع نیروهای مسلح شهرستان نکا اظهار داشت: فتح خرمشهر به عنوان فتح ارزش ها و انقلاب بود که با ایستادگی 43 روزه مردم و رزمندگان با پیروزی حاصل شد.



وی افزود: انقلاب ما با رهبری امام راحل از همان ابتدا با اعجاز الهی همراه بوده و هم اکنون بعد از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی با طراحی تحریم و تهدید در عرصه های مختلف اعجاز الهی هنوز در نظام و انقلاب هویدا و مشخص است.



رجبی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر افسانه نیست ، اذعان داشت: فتح خرمشهر با 16هزار کشته و 19 هزار اسیر از 18 کشور جهان و همچنین با هفت هزار مفقود الاثر و250 هزار شهید ایرانی یک افسانه نبود بلکه نمایشی از اعجاز الهی در تاریخ انقلاب اسلامی بود.



نماینده عالی دولت اضافه کرد: اعجاز الهی فقط در بدر ، احد و خیبر خلاصه نشد بلکه هرجایی رنگ و کارخدایی وجود داشته باشد به وقوع می پیوندد.



وی با بیان اینکه دفاع مقدس فقط مختص به هشت سال نمی باشد بلکه در طی این 34 سال همچنان ادامه دارد ، گفت: هیچ کشوری جز ایران در جهان تاکنون نتوانستنه در برابر آمریکا و استکبار جهانی ایستادگی و قد علم کند.



فرماندار نکا بیان داشت: امروز استکبار جهانی هر روز به دنبال ترفندهای متفاوت و آموزش گروه های مختلف در سوریه و لبنان سعی در اغتشاشات دارند اما کشورهای اسلامی با الگوگیری از خرمشهر و توکل به خدا تمامی این اغتشاشات را خنثی و ساقط می کنند.



رجبی متذکر شد: وحدت ، همدلی ،توکل و اطاعت از رهبری شاخصه های مهم موفقیت ما در تمام دوران است که باید در این راستا گام برداریم.



این مقام مسئول تصریح کرد: اگر کارهایمان را به سمت و سوی خدایی سوق داده و مردم را به عزم ملی و مدیریت جهادی دعوت نماییم هیچ کس نمی تواند به این کشور آسیبی برساند.



گفتنی است در پایان مراسم از 9 تن از خادمین راهیان نور شهرستان تجلیل شد.