آرزو دارم به جای کانادا در اردبیل و ارومیه کنسرت بدهم/ حکایت لغو اجراها در دقیقه 90

رحیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تازه ترین فعالیتهای گروه موسیقی «آراز» خاطرنشان کرد: هم‌اکنون مشغول آماده‌سازی گروه برای برگزاری کنسرت در روزهای 5 و 6 خرداد ماه در تالار اریکه ایرانیان هستیم ضمن اینکه 21 ، 22 و 23 خرداد نیز در سالن پتروشیمی شهر تبریز کنسرتی را برگزار می کنیم که امیدواریم این برنامه ها مانند کنسرت های قبلی مورد استقبال علاقه مندان قرار گیرد.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته اوایل شهریور ماه هم کنسرت هایی را در کشورهای آمریکا و کانادا برگزار می کنیم. این برنامه ها در چارچوب تورهای بین المللی گروه آراز با هدف معرفی موسیقی فولکلور منطقه آذربایجان در قالب موسیقی پاپ ارائه می شود. این در حالی است کنسرت هایی که ما تاکنون در این کشورها داشتیم همیشه با استقبال قابل توجه علاقه مندان قرار گرفته است.

شهریاری با ابراز خوشحالی از اینکه شرایط تولید آثار موسیقایی و برگزاری کنسرت شکل بهتری به خود گرفته است، بیان کرد: فضای برگزاری کنسرت‌ها بازتر شده است اما باید به این نکته هم اشاره کنم که با وجود این فضای نسبتا خوب هنوز من نمی توانم در اردبیل و ارومیه کنسرتی را برگزار کنم و هنوز هم دلیل این موضوع را نمی دانم که چرا نمی توانم به عنوان یک آذری برای هم‌زبانان خودم در این دو شهر برنامه ای را اجرا کنم.

سرپرست و آهنگساز گروه آراز درباره دیگر فعالیتهای این گروه موسیقی خاطرنشان کرد: مدت زیادی است در این فکرم که بتوانم در قالب کنسرت های مجزا، برنامه های ویژه و تخصصی تری را در حوزه تلفیق موسیقی آذربایجان با موسیقی نواحی کشورمان و حتی کشورهای دیگر برگزار کنم. کما اینکه هم اکنون به عنوان تنها نوازنده ارکستر 70 نفره دانشگاه سانتابارباری کالیفرنیا همکاری هایی دارم که برای خودم جذاب است. البته این توضیح را باید بدهم که گروههای این چنینی که دست به اجرای موسیقی در فضای بین المللی می زنند به طور کامل از حمایت های دولتی برخوردارند بنابراین می توانند بدون نگرانی از بازدهی اقتصادی برنامه های ویژه ای را در حوزه تخصصی خود برگزار کنند.

این خواننده افزود: کار مشترک با هنرمندانی که در حوزه موسیقی نواحی حضور دارند کار بسیار ارزشمند و مهمی است اما باید بپذیریم اگر من بخواهم به صورت کامل به این فضا بپردازم مخاطبان خودم را از دست خواهم داد چرا که تماشاگران کنسرت هایمان دیگر ما را به این فضا می شناسند و اگر من بخواهم به طور کامل و بدون حمایت های مالی و معنوی دولت اقدام به برگزاری کنسرت های تخصصی موسیقی اصیل آذربایجان و حتی کارهای مشترک با هنرمندان دیگر کنم، به طور حتم از نظر اقتصادی با مشکل روبه رو خواهم شد.

شهریاری تصریح کرد: گروه ما راه خود را فضای موسیقی پیدا کرده است کما اینکه در طی این سالها تلاش کرده تا با تلفیق مناسب موسیقی اصیل آذربایجان با موسیقی پاپ اجرای درستی از موسیقی را برای مخاطب خود داشته باشد. من خوشحالم که تا به امروز توانسته ایم 50 درصد موسیقی اصیل آذربایجان را به مخاطبان ایرانی و خارجی معرفی کنیم و این باعث خوشحالی ماست که تعدادی از خوانندگان معروف ترکیه ای و آذربایجانی خواستار اجرای تعدادی از آهنگ های گروه ماست.

وی توضیح داد: من تا به امروز بیش از 80 آهنگ را در قالب 14 آلبوم موسیقایی ساخته ام که به لطف خدا بیش از 40 قطعه از این آهنگ ها در کشورهای آذربایجان، تاجیکستان وترکیه توسط خوانندگان آنها اجرا می شود و این برای من افتخار بزرگی است که به عنوان یک هنرمند موسیقی توانسته ام برای کشورم کاری انجام دهم اما تا زمانی ما نتوانیم از طریق یک رسانه بین المللی دارای مجوز، موسیقی خودمان را به کشورهای دیگر به شکل درست معرفی کنیم نمی توانیم حضور شایسته ای در عرصه های خارجی داشته باشیم.

این آهنگساز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این که چرا برگزاری کنسرت های گروه آراز معطوف به حضور در کشورهای آمریکا و کانادا شده است، تاکید کرد: من مشکلی برای برگزاری کنسرت در کشورهای اروپایی ندارم کما اینکه زمستان سال گذشته کنسرت‌های متعددی را در کشورهای آلمان، فرانسه و سوئد برگزار کردم اما با توجه به اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور در کانادا و آمریکا بیشتر از نقاط دیگر هستند و آنها بیشتر خواهان برگزاری کنسرت های ما هستند در نتیجه کنسرت های خارجی خود را در این کشورها برگزار می کنیم. ضمن اینکه در برخی از کشورهایی که همواره دوست دارند به هنرمندان و گروه‌های هنری برچسب بزنند، تمایلی برای برگزاری کنسرت ندارم چرا که دوست دارم بدون حاشیه به کارهایم در موسیقی بپردازم.

شهریاری در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: من خیلی خوشحال می شوم که به جای کانادا در ایران میزبان طرفداران موسیقی آذربایجانی باشم البته که بارها این اتفاق افتاده که در گرگان، کیش، کرمان و شهرهای دیگر کنسرت های متعددی را برگزار کردم و تماشاگران هم به خوبی از آنها استقبال کردند اما نمی دانم چه اشکالاتی در دقیقه 90 پیش می آید که به من اجازه برگزاری کنسرت در اردبیل و ارومیه را نمی دهند.