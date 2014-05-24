دسته گل تازه بابک زنجانی برای پایتخت/ خطر بیخ گوش ساکنان میدان ونک

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یکسال پیش گودبرداری عمیقی به عمق 34 متر در تقاطع خیابان شهید خدامی و خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک انجام شد. دادستانی تهران 4 ماه است که فعالیت این پروژه را متوقف کرده و همسایگان این زمین نگران ریزش خانه هایشان هستند. در مورد دلیل توقف این پروژه تاکنون اظهار نظری نشده است اما به نظر می رسد مهمترین دلیل آن تعلق این ملک به بابک زنجانی است که اکنون به دلیل اتهامات قضائی در بازداشت به سر می برد.

به گفته ساکنان ساختمان مجاور این گودبرداری، در کف این زمین به ارتفاع 3 متر آب جمع شده که احتمال رانش زمین را افزایش داده است .دیوارهای گود ترک برداشته و ساختمان کناری نیز از این ترکها بی بهره نبوده است .

دکتر بهزاد فرخی یکی از ساکنان ساختمان مجاور این گودبرداری است. او می گوید: آب کف این زمین سبب سایش زمین شده و به زودی شاهد ترک های عمیق در زمین و نشست آن خواهیم بود.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر نیز ترک های کوچکی در خیابان ولی عصر مشاهده می شود و اگر این رانش ادامه پیدا کند برج روبروی این زمین که عمق گودبرداری اش کم تر است فرو خواهد ریخت .

فرخی، ساختمان مجاور این زمین که 100 نفر ساکن دارد و ایستگاه اتوبوس و تاکسی و عابران پیاده را قربانیان احتمالی رانش زمین در این منطقه می داند و می گوید: جان نزدیک به 10 هزار نفر در خطر است و بی توجهی به این گودبرداری فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت.

او اضافه می کند که ارتفاع آب در حال بالا آمدن است و شیشه خانه های برخی از ساکنان شکسته است.

فرخی این نکته را یاد آوری می کند که شرکتی که گودبرداری را انجام داده است تنها 6 ماه آن را تضمین کرده و اعلام کرده در این مدت باید دیواره ها مقاوم سازی شود یا فونداسیون پروژه ریخته شود.

او از دیدار بار ییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا خبر می دهد و می گوید: قرار است سالاری عصر امروز از این زمین بازدید کند اما باید کار اورژانسی در این زمین انجام شود. شهردار منطقه می گوید پولی ندارم برای مقاوم سازی و احتمال دارد امروز شهردار تهران اعتباری برای مقاوم سازی این گود در نظر بگیرد.

درخواست این شهروند مقاوم سازی و پر کردن گود و یا ریختن فونداسیون پروژه است.

محمدمهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون معماری و شهر سازی شورا در این رابطه می گوید:در بازديدي كه يكماه گذشته از اين منطقه داشتم اعلام كردم اين منطقه امن نيست و در نامه اي به معاونت شهرسازي شهرداري نيز اين موضوع را گوشزد كرديم.اين ملك نيز يكي از پروژه هاي متوقف شده بابك زنجاني است كه بايد در خصوص آن تصميم گيري شود.

وي با اشاره به جلسه كميسيون معماري و شهر سازي شورا در روز يكشنبه براي تصميم گيري در باره اين گود می گوید: آسيب هاي وارد شده جدي نيست اما در درازمدت مي تواند مشكل ساز باشد.موضوع مقاوم سازي اين گود در دستور كار قرار خواهد گرفت مانند تمام املاكي كه مالكان آن در دسترس نيستند اما پر كردن اين گود در دستور كار نيست.

اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه احتمال دارد قوه قضاييه براي اين ملك نيز مانند خيابان ايران زمين تعيين تكليف كند اضافه می کند: زمين ايران زمين به عنوان ديون بابك زنجاني به وزارت نفت واگذار شد و ممكن است قوه قضاييه براي اين ملك نيز تعيين تكليف كند و گود خدامي نيز از بلاتكليفي بيرون آيد.

خانه های پلاک 3 خیابان خدامی در حال خالی شدن است همانطور که ساکنان خیابان ایران زمین پس از احتمال خطرخانه هایشان را ترک کردند. اگر حادثه اول با وجود هشدارهای اهالی بی خسارت جانی پشت سر گذاشته شد. این گود پرخطر در منطقه ای پر رفت و آمد ایجاد شده و احتمال می رود در صورت رانش زمین جان هزاران نفر به خطر بیافتد.