به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این مراسم گفت: حیات انسانها به کیفیت تنوع زیستی ارتباط دارد و هر میزان تنوع زیستی بیشتر و با کیفیتر باشد توسعه جامع پایدار‌تر خواهد بود.

وی افزود: در دهه‌های اخیر جهان دستخوش تغییرات آب و هوایی، خشکسالی‌های مداوم، سیل و رانش زمین، افزایش گازهای گلخانه‌ای‌،‌ افزایش آلاینده‌های آب و خاک و هوا شده است که همه این موارد نتیجه رفتار نامناسب ما انسانها نسبت به طبیعت است.

شاعری در ادامه با بیان اینکه کشور ایران خوشبختانه از تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار است اظهار کرد: بیش از 8 هزار گونه گیاهی و 1200 گونه جانوری در کشور وجود دارد که حدود 10 درصد تنوع زیستی کشور در اطراف و داخل پایتخت وجود دارد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: احداث باغ پرندگان به مساحت 15 هکتار یکی از اقدامات شهرداری تهران جهت توسعه پرنده‌نگری، طبیعت گردی و اکو‌توریسم است که در آینده به 80 هکتار توسعه خواهد یافت.

وی گفت: نزدیک به 30 هکتار از پارک جنگلی سرخه‌حصار، ارتفاعات کوهستان و بیش از 1000 هکتار از پارک تلو که شهرداری اخیرا از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفته امکانات مناسبی را برای زیستگاه‌های طبیعی پرندگان فراهم کرده است.

شاعری دریاچه چیتگر را بهترین زیستگاه برای گونه‌های زیادی از پرندگان مهاجر و بومی در تهران دانست و با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز با سرانه 15 متر مربع شرایط زیست‌محیطی مطلوبی را برای گونه‌های جانوری و پرندگان فراهم کرده است از توسعه پارک‌هایی جنگلی نظیر چیتگر، لویزان ،پردیسان و ولایت خبر داد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توسعه فضای سبز قرار است تا پنج سال آینده سرانه فضای سبز از 15 مترمربع به 18 مترمربع افزایش یابد.