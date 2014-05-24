مسابقات بین المللی قرآن تابلوی نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم درباره ابعاد مختلف مسابقات بین المللی قرآن گفت: مسابقات بین المللی قرآن طی سال های اخیر در برخی بخش ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و مشخص است که مسئولان مربوطه در این زمینه تلاش خود را به کار گرفته و زحمت کشیده اند و جای تقدیر و تشکر دارد.



وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت امور خارجه و تمام دستگاه هایی که در حوزه خارجه فعالیت دارند باید تلاش خود را برای شناسایی متسابقین برتر و کیفی سازی هرچه بیشتر مسابقات بین المللی قرآن به کار بگیرند.



قره شیخلو درباره ویژگی ها، امتیازات و نقاط برجسته مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: تغییراتی در خصوص مسابقات حفظ به انجام رسیده است که نه تنها سبب جذابیت بیشتر این بخش از مسابقات شده است که زمان کمتری نیز از آن خود می کند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت کامل بخش های مختلف مسابقات را پوشش می دهد و همچنین اطلاع رسانی و فضاسازی نیز یک نکته مثبت دیگر به شمار می آید. رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تصریح کرد: در رابطه با استقبال از شرکت کنندگان و انجام برنامه های جنبی نیز جای تقدیر دارد. همه این اقدامات نکات مثبت و موثری بوده که جای تشکر دارد.



قره شیخ لو با اشاره به اینکه سایر دستگاه ها، نهادها، موسسات قرآنی بنا به ظرفیت هایی که دارند می توانند در برگزاری مسابقات بین المللی قرآن موثر باشند، تأکید کرد: مسابقات بین المللی قرآن فقط مربوط به سازمان اوقاف نیست بلکه مربوط به کل نظام است. این مسابقات تابلوی نظام جمهوری اسلامی است و باید آبرومند برگزار شود. نظم، کیفیت، نوع برگزاری مراسم و برنامه های جنبی آن باید درجه اول باشد. لذا دست اندرکاران باید زمینه مشارکت سایر دستگاه ها را ایجاد کنند..



وی درباره نقش سازمان اوقاف در ترویج فرهنگ قرآن در جامعه تصریح کرد: سازمان اوقاف به عنوان دستگاهی که متولی برگزاری مسابقات قرآن است به هر میزان که بتواند مسابقات را به لحاظ اجرایی، فنی و موضوعات دیگر به کیفیت بالاتری برساند، قطعاً موثرتر خواهد بود. البته سازمان اوقاف چند سالی است که در بخش آموزش هم فعالیت هایی داشته است اما اهم برنامه‌های سازمان اوقاف بر مسابقات متمرکز شده است و در این زمینه نیاز به تلاش بیشتر کاملاً محسوس است چراکه بخش آموزش مقدمه شناسایی نیروها، قاریان و حافظان باانگیزه برای مسابقات بین المللی است.



قره شیخلو تصریح کرد: این در حالی است که مسابقات استانی نیز مقدمه ای برای مسابقات کشوری و بین المللی به شمار می آید و باید به آنها توجه ویژه ای شود،. در واقع مسابقات استانی پایه ای برای مسابقات سطوح بالاتر به شمار می آید و این پایه هرچقدر قوی تر باشد مسابقات کشوری و بین المللی نیز در سطح بالاتری بر گزار خواهد شد. در حقیقت فضاسازی مناسب برای مسابقات استانی سبب می شود فضای کشور به سمت مسابقات بین المللی پیش رود.



رئیس سازمان دارالقرآن الکریم درباره نقش قرآن و مسابقات قرآنی در تحقق شعار سال جاری با عنوان «سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی مدیریت جهادی» به ویژه در مواجه با رویکرد فرهنگی این شعار گفت: در خصوص شعار امسال در برخورد با بخش فرهنگی نیز مهمترین خدمتی که می توان انجام داد این است که بیشتر به موضوعات قرآنی پرداخته شود. مسابقات بین المللی قرآن در جامعه شیعه ما سابقه دیرینه دارد و اگر همه بخش های دینی در این بخش تجهیز شوند در برگزاری هر چه موفق تر این مسابقات موثرتر خواهند بود و این مهم تنها با همت سازمان اوقاف فراهم می شود.