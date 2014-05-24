رژه موتور سواران و اتومبیلرانان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر توسط رزمندگان اسلام، 150 موتور سوار و اتومبیلران استان قزوین در رژه ای با طی کردن مسیر گلزار شهدای قزوین تا تپه نورالشهدا در بوستان باراجین سالروز عملیات افتخار آفرین بیت المقدس را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم ابتدا با حضور در گلزار شهدا با قرائت فاتحه و نثار شاخه های گل نسبت به شهدا ادای احترام کردند و پس از آن مسیر 15 کیلومتری مزار شهدا تا تپه نورالشهدا را طی کردند.

فرج الله فصیحی رامندی رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتور سواری استان قزوین در این مراسم گفت: به برکت حضور جوانان در هشت سال جنگ تجمیلی امروز به استقلال و آزادی ارزشمندی دست یافته ایم و با اقتدار در برابر استکبار ایستاده ایم.

فصیحی رامندی بیان کرد: حماسه خرمشهر در تاریخ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به رویدادی ماندگار تبدیل شده و برای آیندگان به عنوان الگویی از ایثار و شجاعت مطرح است.

این مسئول یادآورشد: به مناسبت سوم خرداد برنامه های مختلفی در سطح شهر و استان پیش بینی شده که در کنار بیان خاطرات ارزشمند این روز تاریخی مسابقات ورزشی هم پیش بینی شده که با حضور علاقمندان برگزار می شود.

وی افزود: با تلاش همه مسئولان و مردم تلاش کرده ایم این مناسبت بزرگ و ماندگار با یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس بخوبی برگزار شود.

رامندی تصریح کرد: هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان در برنامه های خود توجه به آیین ها و مناسبت ها در کنار برگزاری مسابقات ورزشی را در دستور کار خود قرار داده است.

در پایان این مراسم به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.