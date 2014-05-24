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۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

رستم منش:

ساماندهي وضعيت ناوگان اتوبوسراني اهواز نيازمند عزم ملي است

ساماندهي وضعيت ناوگان اتوبوسراني اهواز نيازمند عزم ملي است

اهواز - خبرگزاري مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز عنوان كرد: ساماندهي وضعيت ناوگان اتوبوسراني اهواز نيازمند عزم ملي و توجه وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستم منش صبح امروز در مراسم رونمايي از 20 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل شهري اهواز با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس به خصوص شهداي عمليات بيت المقدس گفت: واقعيت ناوگان اتوبوسراني اهواز همين است كه داريم، مي بينيم.  

وي با بيان اينكه ساماندهي وضعيت اين ناوگان نيازمند عزم ملي و توجه وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه دارد، اظهار كرد: با ورود 300 دستگاه اتوبوس صفر كولردار شايد بتوانيم اين مشكلات را به حداقل برسانيم.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز افزود: حتي اگر تمام بودجه شهرداري استان هم براي بهبود اين وضعيت اختصاص داده شود باز هم براي بهبود شرايط اين ناوگان كم است. امروز هر دستگاهي كه به ناوگان حمل و نقل شهري وارد شود كه اين امكان هم وجود ندارد، 530 ميليون تومان هزينه خواهد داشت.

رستم منش ادامه داد: اگر اتوبوس هاي فرسوده را از رده خارج كنيم، همين اتوبوس هاي نامناسب را هم براي حل و نقل شهروندان نخواهيم داشت.

وي افزود: از شهرونداني كه براي اياب و زهاب خود از اين مورد اتوبوس ها رنج مي برند، عذر خواهي مي كنم.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز مبلغ خريد هر دستگاه كولر براي اتوبوس هاي حمل و نقل شهري را 50 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: از همه دست اندر كاران مربوطه تقاضا دارم كه براي بهبود اين وضعيت همت كنند.

رستم منش تصريح كرد: اگر شهرداري براي ساماندهي شرايط ناوگان حمل و نقل يك تنه وارد شود، كل پروژه هاي عمراني شهر بايد تعطيل شود و اين ظلمي به مردم است.

وي اظهار كرد: وزارت كشور در حال انعقاد قرارداد مبني بر ورود هزار و 600 دستگاه اتوبوس است كه بايد براي اختصاص تعدادي از اين دستگاه به شهر اهواز تلاش كنيم.
 

کد مطلب 2297816

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    نظرات

    • IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عالی

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